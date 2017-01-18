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Крещение Господне по юлианскому календарю завершает в Беларуси цикл новогодних праздников

19.01.2017 06:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Крещение Господне, Богоявление или по-белорусски Вадохрышча отмечают православные 19 января. В церквях прошли ночные богослужения и освещение воды, которую верующие понесут в дома, у иорданей на водоемах выстраиваются очереди из желающих окунуться и тем самым пройти символический обряд очищения. У белорусов завершаются Коляды.


Крещение относится к числу двунадесятых, то есть особо почитаемых праздников. Установлен в честь крещения Иисуса Христа Иоаном Предтечей в водах реки Иордан. Отсюда свое название получили и купели, в которые окунаются верующие, несмотря на холод. Их часто вырезают в форме креста, купели, организованные не только возле храмов, освящают священники. Как гласит Евангелие, в день крещения на Христа сошел Дух Святой в виде голубя, а своим омовением в водах Иордана Иисус освятил воду и заложил обряд воцерковления через крещение водой.

Для чего окунаться в прорубь? Считается, что на такого человека снизойдет особая благодать, а сам он очистится от грехов, исцелится и пройдет символичное новое рождение. При этом священнослужители по-разному высказываются об этом ритуале и просят верующих прежде всего думать о возможных последствиях окунания в ледяную воду.

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Наши предки в крещенский сочельник ели особый ужин, который называли «голодной» кутьей. Это был третий ритуальный ужин в цикле новогодних праздников. На рождественский сочельник кутья бедная, на Новый год — богатая. Церковь обязывает верующих к строгому посту накануне праздника. В день Крещения возбраняется работать, верующим следует молиться и восхвалять Христа.

Согласно народной традиции, крещенская вода обладает особыми свойствами, может долго храниться и помогать во многих делах. Ею освящают квартиры, сады и другое имущество, дают больным и используют в погребальном ритуале. Крещенскую воду надо было принести из семи источников. Крещение — последний в колядном цикле день для гадания. Если гадать позже — можно судьбу перегадать, — считали предки. А потому будьте аккуратны и у купелей, и дома, и пусть завершение колядного цикла вас не огорчает: после Крещения год на лето поворачивает, а значит, скоро будет тепло.

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Теги: Минск
 
 
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