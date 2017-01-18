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Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник
19.01.2017 00:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Спасатели Беларуси 19 января отмечают свой профессиональный праздник. И даже в такой день они тоже на посту: следят за безопасностью крещенских купаний. О тех, кто за других пойдет в огонь и в воду, рассказывает «МИР 24».
Сейчас о случившемся жильцам и прохожим напоминает лишь обгоревшее окно на седьмом этаже. Леонид Силинг живет на восьмом. В ту ночь проснулся от ядовитого дыма, когда уже начал задыхаться. Вспоминает: пожарные приехали через несколько минут.
Есть такие вызовы, когда не обойтись без
«Работает кинологический расчет: собака без кинолога не сможет работать, точно так же и кинолог без собаки», - отмечает инспектор-кинолог Андрей Крученков.
Еще одно подразделение МЧС Беларуси - это
В свой профессиональный праздник, спасатели тоже на посту. По всей стране проходят
Добавим, что в 2016 году количество чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) в Беларуси снизилось почти на десять процентов. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали больше трех тысяч человек.
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Каждый день на посту два десятка специальных служб и тысячи подразделений - и каждый сотрудник готов прийти на помощь.
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