﻿ Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Белорусские спасатели отмечают свой профессиональный праздник

19.01.2017 00:59 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Спасатели Беларуси 19 января отмечают свой профессиональный праздник. И даже в такой день они тоже на посту: следят за безопасностью крещенских купаний. О тех, кто за других пойдет в огонь и в воду, рассказывает «МИР 24».

Сейчас о случившемся жильцам и прохожим напоминает лишь обгоревшее окно на седьмом этаже. Леонид Силинг живет на восьмом. В ту ночь проснулся от ядовитого дыма, когда уже начал задыхаться. Вспоминает: пожарные приехали через несколько минут.

Есть такие вызовы, когда не обойтись без собак. Четвероногих спасателей тренируют около полутора лет прежде, чем берут на службу. Например, лабрадору Оскару не раз приходилось искать потерпевших в руинах зданий. На его счету десятки спасенных жизней.

«Работает кинологический расчет: собака без кинолога не сможет работать, точно так же и кинолог без собаки», - отмечает инспектор-кинолог Андрей Крученков.

Еще одно подразделение МЧС Беларуси - это водолазная служба. В ней Денис Чешун работает больше шести лет. Сейчас готовит бассейн для соревнований по зимнему плаванию. Толщина льда около тридцати сантиметров. Резать его сложно, зато рыбаки в безопасности. Ведь главная «зимняя головная боль» спасателей те, кто выходят на тонкий лед.

В свой профессиональный праздник, спасатели тоже на посту. По всей стране проходят Крещенские купания, поэтому работать нужно в усиленном режиме.

Добавим, что в 2016 году количество чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) в Беларуси снизилось почти на десять процентов. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали больше трех тысяч человек.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый день на посту два десятка специальных служб и тысячи подразделений - и каждый сотрудник готов прийти на помощь.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Додон: Молдова в 2018 году может стать председателем СНГ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика