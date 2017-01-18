Спасатели Беларуси 19 января отмечают свой профессиональный праздник. И даже в такой день они тоже на посту: следят за безопасностью крещенских купаний. О тех, кто за других пойдет в огонь и в воду, рассказывает «МИР 24».

Сейчас о случившемся жильцам и прохожим напоминает лишь обгоревшее окно на седьмом этаже. Леонид Силинг живет на восьмом. В ту ночь проснулся от ядовитого дыма, когда уже начал задыхаться. Вспоминает: пожарные приехали через несколько минут.

Есть такие вызовы, когда не обойтись без собак . Четвероногих спасателей тренируют около полутора лет прежде, чем берут на службу. Например, лабрадору Оскару не раз приходилось искать потерпевших в руинах зданий. На его счету десятки спасенных жизней.

«Работает кинологический расчет: собака без кинолога не сможет работать, точно так же и кинолог без собаки», - отмечает инспектор-кинолог Андрей Крученков.

Еще одно подразделение МЧС Беларуси - это водолазная служба. В ней Денис Чешун работает больше шести лет. Сейчас готовит бассейн для соревнований по зимнему плаванию. Толщина льда около тридцати сантиметров. Резать его сложно, зато рыбаки в безопасности. Ведь главная «зимняя головная боль» спасателей те, кто выходят на тонкий лед.

В свой профессиональный праздник, спасатели тоже на посту. По всей стране проходят Крещенские купания , поэтому работать нужно в усиленном режиме.

Добавим, что в 2016 году количество чрезвычайных ситуаций (в том числе пожаров) в Беларуси снизилось почти на десять процентов. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали больше трех тысяч человек.