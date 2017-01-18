Доброе утро!

Чувствуете — в квартире тепло? Не холодно было и когда за окном стояли лютые морозы — ух как приходилось топить коммунальникам! Сейчас мы с ужасом ждем январских счетов за отопление: огромные суммы либо «выкатят» в одной жировке, либо же растянут на несколько месяцев. Как будем платить — узнаем в течение недели .





ВАЖНОЕ

А пока мы узнали, кому принадлежит огромная резиденция под Минском : оказывается, гостиничный комплекс «Красносельское», которым раньше владело Управление делами президента, перешел во владение российского олигарха Михаила Гуцериева. На его месте сейчас возведен «частный дом отдыха».

ВВП Беларуси за 2016 год снизился на 2,6% — мы в минусе второй год подряд. В 2015 году ВВП Беларуси упал на 3,8%. И в нынешнем году тоже можем быть в минусе: МВФ прогнозирует снижение ВВП Беларуси по итогам 2017-го года на 0,5%, Всемирный банк — на 1%.

В стране продолжаются громкие суды: в процессе по делу «рэкетиров из Марьиной Горки» ключевой свидетель вчера дал показания против бывших друзей, в процессе по делу ошмянских таможенников бизнесмен рассказал, как фуры с цветами не пускали без взяток. А гособвинение не согласилось с приговором суда по делу о хищениях на БЕЛАЗе, вынесенным вчера , — возможно, будут обжаловать.

В центральной Италии произошло несколько мощных землетрясений . Подземные толчки в центре страны не прекращались с 24 августа — тогда на стыке областей Умбрия, Лацио и Марке произошло мощнейшее землетрясение, число жертв составило 297 человек. С того момента число афтершоков превысило 45 тысяч.

ПОПУЛЯРНОЕ

В рамках нашего «врачебного» проекта поговорили с неврологом. Если вам интересно, насколько безопасна для позвоночника йога, как уберечь себя от боли в спине и можно ли доверять мануальной терапии — обязательно прочтите интервью .

Снова о здоровье: индийские врачи удалили более 150 живых червей из желудка и кишечника девушки. Размер некоторых из них доходил до 25 см. Врачи считают, что яйца червей попадали в желудок девушки из-за отсутствия какой-либо гигиены. Мы не покажем фото «находки» — вдруг вы завтракаете.

И вот еще одна новость из мира медицины. В Украине родился ребенок от трех родителей . Суть метода в том, что пациентке был проведен перенос ее и мужа ядер в донорскую яйцеклетку, которая в свою очередь была лишена ядра. В результате была получена «реконструированная» яйцеклетка, имевшая генетический набор ядерной ДНК от матери и отца (примерно 25 000 генов) и цитоплазматической ДНК от донора (37 генов), то есть ребенок имеет «трех родителей».

В ФАП под Молодечно после укола умерла женщина . Она пришла к фельдшеру с подозрением на ОРВИ, медработники предложили ей таблетки. Больная от таблеток отказалась и попросила сделать ей укол антибиотика, ампулу которого принесла с собой.

Даже не смешно. В Минске мужчины подрались из-за расчищенного во дворе парковочного места . Да так подрались, что одному из них пришлось ампутировать «орган в паховой области». Ну и стоило оно того…

Минчане стали получать поддельные извещения о необходимости уплатить налог на тунеядство . «В налоговой очень удивились моему звонку, сказали, что никаких извещений в мой адрес не высылали. И ничего платить я не должна. Тогда набрала телефонный номер почтового отделения. Хотела попросить, чтобы заказное письмо мне хотя бы принесли. Но там проверили по компьютерной базе и ответили: никакой корреспонденции на мое имя вообще не приходило!», — переживают пенсионерки. «Белпочта» разбирается.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Не пропустите мнение нашего редактора рубрики «Деньги и власть» Ольги Лойко про «попиццот», облаву на тунеядцев и аквариум: «Верить властям не очень принято, и не только в Беларуси. Народная мудрость подсказывает: говорят „не упадет“ — готовься. Говорят „дадим“ — отберут. Говорят „избыток“ — ну точно же с полок пропадет, и в самое ближайшее время! Говорить неприятное у нас не принято, а приятному не принято верить. Такой уж опыт последнего столетия».

Не утихают споры по поводу сроков введения обязательной сертификации электротехнической продукции по требованиям энергоэффективности. Разбирались , а какой бизнес в ней в большей степени заинтересован — производители, импортеры или те, кто проводит сертификацию? «Сейчас идет драка за маржу импортеров техники. Это не имеет отношения к нашим с вами доходам или расходам как потребителей».

Прочтите о том, как оппозиция собирала подписи за отмену «налога на тунеядство» . За час активисты ОГП собрали 148 голосов в поддержку инициативы и выслушали немало критики в свой адрес. «Работать нужно и созидать, а вы разваливаете страну и занимаетесь ерундой», — ответила пенсионерка Анатолию Лебедько на предложение высказаться против документа. Огненный репортаж!



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Вчера на российском ТВ снова был белорусский вечер. Разворачивается ли Беларусь на Запад? Должна ли Москва продолжать кормить Минск? Поднимает ли голову белорусский национализм? Эти вопросы обсуждали на телеканале «ТВ-Центр» в ток-шоу «Право голоса» . Вот лишь одна из острых цитат: «Белорусы все сделают умнее, чем украинцы. Там не будет никакого Майдана, никакой деиндустриализации, никакой гражданской войны. Они будут до последнего доить Россию, а потом в новых условиях — выйти из сферы российского влияния, напомнить о своем суверенитете».

Вот очень мотивирующая история о том, как инвалиды-колясочники создали семью и растят ребенка. Обсудили и проблемы: «У нас вроде бы и жалеют инвалидов, но это такая жалость, знаете, когда собачку на дороге сбивают, а другие здоровые собачки вокруг нее бегают, суетятся, но помочь не могут. В результате эта собачка умирает. Так и у нас».

Пяты год запар TUT.BY выбраўся ў калядную экспедыцыю , каб павіншаваць усіх добрых людзей з зімовымі святамі і працягнуць традыцыю продкаў у сучаснасць. Сучасная Каза скача на абцасах, а вышыванка Дзеда апранутая паверх кашулі, але тое не змяншае эмацыйнасці і шчырасці. Глядзiце, якую шакаладку нам падарылi следчыя! Эксклюзiў!



Фото: Мария Васильева, TUT.BY

Посмотрели, как белорусские биатлонисты живут на Кубке мира . «Ненатуральная картошка, если сравнивать ее с нашей. Не зря Бьорндален хвалил белорусские продукты. Привозим на этапы Кубка мира из Беларуси сгущенное молоко. Во многих странах даже не знают, что это за продукт».

А вы знали, что «однушку» в Минске уже можно купить за 30 тыс. долларов? Вот какую — REALTY.TUT.BY подготовил для вас обзор свежих предложений.

Ну вот и все, время Обамы закончилось — завтра президентом США станет Трамп. Прочтите, что говорил Барак на последней пресс-конференции, вспомните его жену Мишель, ставшую иконой стиля , как Жаклин Кеннеди, и познакомьтесь с Neopalpa donaldtrumpi — новым крошечным видом моли, «прическа» которой (желтовато-белые чешуйки) напоминает таковую у Дональда Трампа. После того как Барак Обама стал президентом США, в его честь тоже было названо несколько видов живых существ. Трамп же, как видим, удостоился такой чести еще до инаугурации.



Фото: Reuters

Все новости среды, 18 января

19 января отмечают День спасателя. И МЧС к празднику сняло крутой ролик «Прожить одну жизнь — спасти тысячи!». Продолжительность не больше минуты — но до мурашек.

А еще сегодня очередной выпуск нашей программы « Экономика на пальцах ». Снова поясним, в чем опасность ручного управления экономикой Беларуси и почему «попиццот» — это угроза для хрупкого равновесия. Включайтесь в эфир в 15.15 .

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