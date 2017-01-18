В нашей стране среди спасателей, которые выезжают на пожары и аварии, нет представительниц прекрасного пола. Однако для корреспондента «Витебских вестей» работники МЧС сделали исключение и разрешили провести вместе с ними день на боевом дежурстве.





С чего начинаются сутки?

Я оказалась в пожарной аварийно-спасательной части № 1 Октябрьского района Витебского ГОЧС. Начальник караула майор внутренней службы Александр Фролов и его подчиненные познакомили меня с распорядком дня, научили правильно обращаться с боевой одеждой и оборудованием.

Но — обо всем по порядку.

Спасатели приходят на дежурство к 8 утра, заступая на смену на 24 часа, после которых двое суток отдыхают. Но реально они проводят на работе несколько больше времени: за построением, где руководство проводит смотр личного состава и информирует бойцов о чрезвычайных происшествиях в стране, области и городе, обязательно следует передача дежурства. То есть идет приемка техники, помещений, прилегающей территории, документации. Только после этого караул может отправиться на отдых, а его место занимает следующий.

Время с 9 до 13 часов посвящено различным занятиям — теоретическим и практическим. Это может быть тактико-специальная, пожарная аварийно-спасательная, медицинская, психологическая подготовка. И хотя на поддержание физической формы спасателям отдельно отводят час во второй половине дня, до обеда мышцы тоже без нагрузки не остаются. Ведь та же пожарная аварийно-спасательная подготовка включает, например, боевое развертывание, подъем по штурмовой или автолестнице. Приходится быстро передвигаться, причем в боевой амуниции, которая весит далеко не килограмм.





«Курс молодого бойца»

Учитывая, что на службу в МЧС я попала условно и временно, в тонкости тактики спасатели меня посвящать не стали. Но обращаться с обмундированием и оборудованием поучили.

Для начала показали, где в гараже хранятся боевые костюмы. Сложены они совсем не так, как наряды в наших шкафах, а особым образом, чтобы по сигналу тревоги мгновенно накинуть на себя ту же куртку: всовываешь в рукава обе руки, перекидываешь одежду через голову — и она сама оказывается на плечах.

Подготовительный этап одолела успешно, почти сразу мне удалось правильно уложить экипировку. А вот оперативно одеться оказалось труднее: от волнения ноги путались в штанах, липучки не попадали друг на друга, и хотя в куртку я нырнула быстро, карабины упорно не застегивались…

Следующий штрих — пояс, который находится на стойке в развернутом виде. К нему, для ускорения процесса, подходишь спиной, разводишь руки, хватаешь — остается лишь застегнуть. На первый взгляд, элементарно. Но на деле все иначе: пояс, довольно широкий и увесистый, так и норовил выскользнуть из ладошек. Если бы не помощь Александра Фролова, не знаю, сколько бы возилась. Спасателям же согласно нормативам на «отлично» необходимо надеть костюм за 18 секунд.

— А каков максимум, в который нужно уложиться, чтобы не выгнали из МЧС? — робко спросила я у Александра Анатольевича, осознав, насколько далек мой результат от идеала.

— Раз уж попали на службу, вас не выгонят — вас научат! — заверил начальник караула.

Что ж, учиться я готова. Раз увольнение пока откладывается, повеселев, продолжаю вникать в нюансы профессии.

Итак, боевой костюм у меня есть. Однако когда спасатели отправляются по сигналу тревоги, в машине по дороге к месту происшествия они еще должны надеть противогазы, которые позволят действовать на пожаре в непригодной для дыхания среде.

Мне тоже выдают такой, окидывая мою фигуру критическим взором. Скептицизм работников МЧС вполне объясним: противогаз весит 13 кг, так что мужчины сомневаются, сможет ли хрупкая женщина нести такой груз.

— Не бойтесь, я справлюсь, — заверяю их.

Но Эльчин Давудов, командир отделения ПАСЧ-1, предпочитает все же подстраховать, чтобы не пострадали ни журналистка, ни ценное имущество. Помощь оказывается не лишней: вряд ли бы я смогла самостоятельно как следует затянуть ремни.

Передвигаться с грузом за спиной было не слишком тяжело — по крайней мере, в течение пяти минут, которые прошли до возвращения противогаза владельцам. Вероятно, если бы довелось побегать с такой ношей подольше, ощущения были бы другими.

А вот подъем по штурмовой лестнице до конца я так и не освоила. Самым сложным, понятно, был первый шаг: когда перекладина качнулась под ногой, я поначалу отступила. Но после, воспользовавшись советами, как правильно держать колени и руки, все же пошла на штурм условного здания. Правда, рискнула добраться лишь до первого этажа, причем затратила на это явно больше минуты. Спасатели же преодолевают 30-метровое расстояние по прямой и три этажа за 25−30 секунд.

Потом меня пустили за руль автоцистерны — конечно, ненадолго, только чтобы сделать фото. Но я на большее и не претендовала: с такими асами, как водители МЧС, вообще мало кто может тягаться. А они легко справляются с массивной техникой, умудряясь невероятно быстро домчать до места ЧП и максимально близко к нему подъехать, демонстрируя чудеса профессионализма в заставленных легковушками дворах.





Без тренировок не обойтись

— По прибытии на место происшествия все уже полностью экипированы и каждый спасатель знает свою боевую задачу, — пояснил Александр Фролов. — Поскольку имеется предварительная информация о том, где и что именно горит — дача, баня, многоквартирный дом, предприятие или гаражи, — нужные распоряжения отдают в дороге, чтобы не терять драгоценного времени.

Поэтому на месте ЧП работники МЧС сразу действуют четко, без суеты: один прокладывает от автоцистерны с водой магистральную линию, второй — рабочую, и так далее.

Вместе с Эльчином пробую выполнить некоторые боевые задачи и я. На первый взгляд, все вполне подъемно даже с учетом моей весьма скромной физической подготовки. Но нельзя забывать, что у меня за плечами в тот момент не было противогаза, да и рукава оставались сухими. А если наполнить их водой — представляете, насколько они потяжелеют? К тому же работала я, не надевая специальные перчатки — краги, в которых выполнять манипуляции становится намного сложнее.





Задумавшись об этом, понимаешь: невозможно без постоянных тренировок умело обращаться с амуницией и оборудованием, особенно в критической ситуации, когда счет порой идет на секунды. Потому-то для спасателей обязательно и проводят занятия на каждом дежурстве, а также они ежемесячно сдают нормативы.

— Поначалу некоторым они кажутся тяжелыми, жесткими, но такое ощущение постепенно исчезает, в итоге все прекрасно вкладываются в отведенные рамки. Я сам, когда более 17 лет назад только стал спасателем, показывал не лучшее время, однако ситуация быстро изменилась, и потом не возникало никаких проблем, — сказал Александр Фролов.

Мне, конечно, в первый раз не то что выполнить нормативы — даже приблизиться к нужным показателям не удалось. Хотя я искренне старалась. Но когда в спортзале получилось лишь двумя руками выжать гантель, которую спасатели поднимают в прямом смысле одной левой, стало ясно, что мне до уровня работников МЧС еще расти и расти.





И ночью на посту

И без выездов смена проходит по четкому графику. А если возникает необходимость ликвидировать пожар, то сутки оказываются еще более насыщенными.

Даже ночью пожарная часть не спит. Причем это тоже жестко регламентировано. Два человека в ПАСЧ-1 обязательно должны бодрствовать. Первый из них — начальник караула или его помощник — дежурный по караулу. Они делят пополам 8 часов сна, то есть каждому из них на отдых отводится 4.

В оставшееся время начальник караула или его помощник контролирует замену дневальных по гаражу и их работу. Дневального назначают из оставшегося личного состава. Тут 8 часов делят на всех поровну, получается примерно минут по 40, и люди заступают на дежурство по очереди. Их задача — следить за сохранностью имущества и порядком на вверенной территории. Пока кто-то бодрствует, остальные спят, правда, не так, как мы, комфортно растянувшись на кровати в уютных пижамах. Спасатели и ночью не снимают своей амуниции, чтобы мгновенно сорваться с места по сигналу тревоги.

А еще ночью не спят диспетчеры подразделений МЧС: именно они первыми узнают о чрезвычайной ситуации и направляют дежурную смену на место происшествия.

…Выяснив, куда бежать в случае чего, я тихонько замерла в ожидании. Немного волновалась, зная, насколько важно для спасателей не промедлить и прибыть на пожар максимально оперативно: а вдруг в критический момент растеряюсь, задержу машину, и из-за меня помощь придет позже?

Но проверить мою готовность на деле так и не довелось: те январские сутки не только в Витебске, но и в области выдались на редкость спокойными. Так что для того, чтобы увидеть работников МЧС в деле, придется мне еще раз напрашиваться на боевое дежурство. Благо некоторые необходимые для этого знания и навыки я уже приобрела. копировании или другом использовании материалов данного сайта ссылка http://vitvesti.by/ обязательна.