Одна стеклянная банка будет десятки лет гнить на свалке, а другая снова попадет в дом в виде какой-нибудь вазы, бутылки или даже керамической плитки. Судьба отходов напрямую зависит от того, в каком контейнере они окажутся. TUT.BY и "Цель99" продолжают проект "Вторая жизнь" . О том, какой путь может пройти флакончик из-под шампуня — смотрите в нашей инфографике.







