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Из мусорки - обратно в дом. Как отходы возвращаются к жизни?
19.01.2017 09:00 — Новости Общества | Tut.by
Одна стеклянная банка будет десятки лет гнить на свалке, а другая снова попадет в дом в виде какой-нибудь вазы, бутылки или даже керамической плитки. Судьба отходов напрямую зависит от того, в каком контейнере они окажутся. TUT.BY и
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Судьба отходов напрямую зависит от того, в каком контейнере они окажутся. TUT.BY и "Цель99" продолжают проект "Вторая жизнь". *На правах рекламы
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