|
В Витебской области оборудовали 38 крещенских купелей
19.01.2017 08:46 — Новости Общества | Tut.by
В Витебской области оборудовали 38 мест для крещенского окунания, сообщили в областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.
Возле водоемов дежурят медики, сотрудники ОСВОДа, МЧС, милиции.
Спасатели рекомендуют гражданам осмотрительно относиться к своему здоровью, окунаться в прорубь осторожно и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Одежда должна быть не только теплой, но и удобной.
Собираясь к водоему, прихватите резиновый коврик (на нем удобнее раздеваться и одеваться), а также нескользкую и легко снимаемую обувь, чтобы не ступать по льду босиком (можно идти до проруби и в шерстяных носках). Передвигаться лучше медленно и осторожно.
Сразу после купания нужно согреться, это поможет избежать переохлаждения. Нужно как следует растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье и выпить горячий чай.
Читайте также:
Витебске: когда взять в храмах воду и где окунуться">Крещение в Витебске: когда взять в храмах воду и где окунуться
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Возле водоемов дежурят медики, сотрудники ОСВОДа, МЧС, милиции.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии