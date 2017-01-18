В Витебской области оборудовали 38 мест для крещенского окунания, сообщили в областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Возле водоемов дежурят медики, сотрудники ОСВОДа, МЧС, милиции.

Спасатели рекомендуют гражданам осмотрительно относиться к своему здоровью, окунаться в прорубь осторожно и ни в коем случае не употреблять алкоголь. Одежда должна быть не только теплой, но и удобной.

Собираясь к водоему, прихватите резиновый коврик (на нем удобнее раздеваться и одеваться), а также нескользкую и легко снимаемую обувь, чтобы не ступать по льду босиком (можно идти до проруби и в шерстяных носках). Передвигаться лучше медленно и осторожно.

Сразу после купания нужно согреться, это поможет избежать переохлаждения. Нужно как следует растереть себя полотенцем, переодеться в сухое белье и выпить горячий чай.

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