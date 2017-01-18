﻿ Азаренко раздает памперсы своего сына Лео. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Азаренко раздает памперсы своего сына Лео

19.01.2017 09:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готова бесплатно отдать неиспользованные памперсы своего сына Лео, которые ему уже не подходят по размеру.

Экс-первая ракетка мира стала мамой 20 декабря, роды прошли в США. Отцом ребенка является американец  Билли Маккинг. Молодые родители назвали сына Лео.

"Интересно, есть ли место, куда можно пожертвовать памперсы? Лео так быстро вырос из своего размера, и у нас осталось больше половины", — написала Азаренко в своем Twitter.

Новости дня
Новости общества
 
Из мусорки - обратно в дом. Как отходы возвращаются к жизни?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика