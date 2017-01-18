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Азаренко раздает памперсы своего сына Лео
19.01.2017 09:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готова бесплатно отдать неиспользованные памперсы своего сына Лео, которые ему уже не подходят по размеру.
Экс-первая ракетка мира
"Интересно, есть ли место, куда можно пожертвовать памперсы? Лео так быстро вырос из своего размера, и у нас осталось больше половины", — написала Азаренко в своем Twitter.
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