МИНСК, 19 янв — Sputnik. Белорусская теннисистка Виктория Азаренко готова бесплатно отдать неиспользованные памперсы своего сына Лео, которые ему уже не подходят по размеру.

Экс-первая ракетка мира стала мамой 20 декабря , роды прошли в США. Отцом ребенка является американец Билли Маккинг. Молодые родители назвали сына Лео .

"Интересно, есть ли место, куда можно пожертвовать памперсы? Лео так быстро вырос из своего размера, и у нас осталось больше половины", — написала Азаренко в своем Twitter.