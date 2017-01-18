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Лукашенко: МЧС Беларуси сегодня способно выполнять широкий диапазон задач и обладает огромным потенциалом
19.01.2017 08:21 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 19 января. Александр Лукашенко поздравил с Днем спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.
"В настоящее время Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси является мощной, энергично развивающейся оперативной структурой, способной выполнять широкий диапазон задач и обладающей огромным потенциалом, — говорится в поздравлении. — Белорусские спасатели проявляют высокий профессионализм при ликвидации пожаров, аварий и последствий неблагоприятных погодных явлений, принимают активное участие в гуманитарных миссиях за рубежом".
"В этот праздничный день мы традиционно чтим память тех, кто отдал долг Родине ценой своей жизни, чье мужество и самоотверженность позволили спасти множество людей от гибели", — отметил Лукашенко. Он высказал особую признательность ветеранам, которые "стояли у истоков создания спасательного ведомства, а сегодня щедро передают свой богатый опыт молодому поколению".
Лукашенко убежден, что, "опираясь на славные традиции, сотрудники МЧС и впредь будут успешно решать возложенные на них задачи".
БелаПАН.
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Лукашенко: МЧС Беларуси сегодня способно выполнять широкий диапазон задач и обладает огромным потенциалом
Минск, 19 января. Александр Лукашенко поздравил с Днем спасателя, который отмечается в Беларуси 19 января, работников и ветеранов органов и подразделений по...
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