Расположится клуб в молодежном центре «Гродно». Здесь установили 12 дорожек для мини-гольфа, которые были приобретены в России. Также есть отдельное зеленое поле с искусственным покрытием, которое соответствует площадке последнего удара в традиционном гольфе. Оно произведено в Словакии, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

Как рассказал генеральный директор Гроднооблкиновидеопроката и председатель созданной в минувшем году областной федерации гольфа Юрий Алексей около месяца, гольф-клуб будет работать в тестовом режиме. Для популяризации игры планируется провести бесплатные мастер-классы для школьников, подготовить больше инструкторов, которые в будущем познакомят всех желающих с правилами игры, ее терминологией и особым этикетом. Конечно, помогут новичкам освоиться.

Гольф — игра хоть и для миллионеров, однако в Гродно обещают демократичные цены: около семи рублей за час будет стоить аренда дорожки на двоих игроков. Так что абсолютно у всех желающих уже в ближайшее время появится возможность приобщиться к этой игре, которая становится все более популярной в Беларуси.

У областной федерации гольфа далеко идущие планы: сделать еще одну площадку для гольфа, уже под открытым небом. Предположительно, разместится она возле кинотеатра «Октябрь».