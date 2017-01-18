«Представьте: лежишь вечером на диване, а за окном — работы. И вибрация такая, что все вокруг трясется в квартире — цветок в горшке трясется», — рассказывает минчанка Татьяна Николаевна. Две девятиэтажки, прописанные по минским улицам Сухой и Короля, нависают прямо над котлованом. Здесь будет станция «Юбилейная», неподалеку — пересадочный узел с одной линии метро на другую. Строят метро и днем и ночью . Жители домов рассказали журналистам TUT.BY, как им живется по соседству с большой стройкой.



Девятиэтажки оказались по краям котлована. В глубину он будет 30 метров. Высота дома в девять этажей — примерно 25 метров.

«В субботу и воскресенье хотелось бы выспаться, хотя бы до полдесятого»

Две девятиэтажки (их адреса: улица Сухая, 4 и улица Короля, 20) стоят напротив, между ними — стройка метро. Дому на улице Сухой «повезло» дважды — там стройка еще и со стороны двора.

Стройплощадки огорожены высокими заборами, так что рассмотреть хорошо их можно разве что из окон квартир. У жителей домов такая возможность есть.





— Технологию строительства метро я уже знаю от и до, — смеется Юлия Гриневская, выглядывая в окно.

Ее квартира — на восьмом этаже дома на улице Сухая. Юлия говорит, что особенно шумно было в ноябре.

— Я тогда совсем не спала несколько суток, даже милицию вызывала из-за шума. Это ж неприятно, когда человек столько ночей не спит. В окно кричала — просила, чтобы перестали шуметь. Но там же такой гул стоял, что нас никто и не слышал. Я даже картофелину бросила из окна, чтобы хоть как-то внимание привлечь.

— Помогло?

— В тот момент — да, но на следующую ночь все опять продолжилось. Как с этим бороться? Не знаю, я ж не буду каждую ночь привлекать внимание, я спать хочу — без всяких выяснений.

Работа на строительстве метро — в три смены, не останавливается ни днем, ни ночью. Когда из-за ночных работ Юлия не могла спать — снимала видео прямо из окна. Она показывает короткие ролики, снятые в середине ноября.

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Видео от жительницы дома № 20 на улице Короля Юлии Гриневской. Снято в середине ноября, около трех ночи. Юлия снимает подобные видео из своего окна и сейчас.

— Потом я стала с берушами спать, потом перестала слышать будильник. А потом как-то все осточертело. Знаю, что соседка снизу, с четвертого этажа, ходила, писала заявления. Ей присылали какие-то отписки.

— Какой режим работы был бы оптимальным?

— После десяти вечера у меня отбой, как себе хотят. Ну и в субботу-воскресенье хотелось бы выспаться, хотя бы до полдесятого, — о слишком многом собеседница не мечтает.

Юлия добавляет: когда началась активная стройка, у нее на потолке появились трещины от стены до стены. Лопнула штукатурка.

— По дому ходила какая-то комиссия, показывала им трещины. Что-то записывали, но ничего не произошло. Надоело все — заделала трещины, натянули потолки, — рассказывает Юлия.



Новый потолок на восьмом этаже, как в зеркале, отражает стройку.

Татьяна Николаевна живет в этом же доме, на четвертом этаже. Она рассказывает, что жить сейчас в собственной квартире непросто.

— Бывало, вечер, лежишь уже на диване, а вибрация такая, что все вокруг трясется. Даже цветок в горшке. Однажды не выдержала, открыла окно и стала кричать… Но строители сами люди подневольные, мы это понимаем. Но неужели я не имею права на отдых? Я же тоже работаю, а мы тут месяцами не спим. Хорошо, сейчас чуть потише, потому что окно закрыто.





Яна живет на третьем этаже. Девушка говорит, что ее больше беспокоит не шум, а перенос сроков.

— Когда начиналась стройка — обещали к лету 2016 года закончить. Пришло лето — тот паспорт сняли, повесили новый — без даты окончания. Хотелось бы, чтобы тут проводился какой-то тайный надзор, проверки без предупреждения — как в некоторых кофейнях.





«Особенно стройка чувствуется летом — когда окна открываешь из-за жары»

Татьяна Набокова живет в доме № 20 по улице Короля.



— Мне кажется, они уже с весны работают 24 на 7. Особенно чувствуется летом, когда открываем окно из-за жары. Слышны все работы и ночью. Зимой, конечно, потише, и запах не так чувствуется. Освещение ночью очень сильно бьет в окна на нашем уровне, — говорит Татьяна. — В сентябре или в октябре была инспекция — говорили, что у кого-то в квартире появились пошли трещины. Поверили — сказали, что все нормально. Но, честно говоря, страшновато — дом достаточно старый.

Супруги Нина и Леонид Яшины живут в этом доме с 1971 года. Заселились, как только его построили — их барак неподалеку пошел под снос. Они рассказывают, что недовольны одним — режимом работы на стройке.





— Что-то крутят большими сверлами, или металл об металл стучит. Ну это же уже совсем никуда не годится, когда это делают по ночам. Строить — стройте, но надо ж и с людьми считаться.

Яшины живут на девятом этаже. Они тоже показывают трещины — на потолке и под обоями.

— Трещины появились и под обоями. Появились они именно после начала активных работ — осенью. А за нашим кухонным окном недавно отлетел кусок штукатурки здоровый. От метро это — не от метро? Где тут узнаешь. Приходили из домоуправления, зафиксировали, что упало — и все. Хорошо, что не на голову кому-то.



«Свет за окнами горит постоянно».

Отвалившийся кусок штукатурки обнажил кирпичную стену дома.

Трещины в квартире Яшиных.



Жительницу того же дома Елену Нечаеву мы встретили на улице. Она тоже жалуется на шум по ночам. Еще считает, что из-за стройки оседает крыльцо подъезда.

— Я заявляла на единый номер 115 — ничего не делается. Что будет дальше — неизвестно, когда эту яму глубокую выкопают… Но когда жалуешься, они говорят: «зато у вас будет метро». Да у меня тут совсем рядом метро было тридцать лет! — заключает Елена.





В администрации и в центре гигиены и эпидемиологии Московского района получить оперативный комментарий по жалобам от жильцов не удалось.

В Минскметрострое TUT.BY объяснили:

— Еще не придумали такие технологии, чтобы забивать сваи бесшумно. Да, можно делать это только днем — тогда срок сдачи новых станций минского метро будет перенесен на годы. Мы стараемся делать все, чтобы минимизировать шумы. Неправда, что сейчас в районе станции «Юбилейной» идут какие-то шумные работы. Сваи уже забиты, сейчас там идет разработка котлована, анкерное бурение, стоят две машины. Сейчас будут вывозить грунт. Никаких шумных работ, за исключением того, что работают экскаватор, машины — нет. Самые шумные работы мы стараемся проводить до восьми вечера.



