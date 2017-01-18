Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя!

Ваша работа — по-настоящему героическая. По первому сигналу опасности вы отправляетесь туда, где возникает экстремальная ситуация, где надо остановить огонь, спасти жизни людей. Рискуя своей жизнью, вы первые готовы прийти на помощь.

Профессия спасателя требует определенных личных качеств — физической силы, дисциплинированности и, конечно же, мужества и отваги.

Мы уверены, что в любое время дня и ночи, в будни и праздники, в случае пожара, несчастного случая вы достойно исполните свой долг.

В вашей работе нет места волнению, панике, степень вашего мастерства у всех на виду. Поэтому от души желаем вам постоянного совершенствования в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, бодрого настроения, служебных успехов, личного счастья и удачи.

районный исполнительный комитет

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ