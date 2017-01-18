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ЗА НАУКОЙ – КЛЮЧЕВАЯ РОЛЬ

19.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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Сегодня  в районе пройдет единый день информирования на тему: «2017 год в Беларуси – Год науки. Научный потенциал Брестчины». Представители информационно-пропагандистских групп райисполкома встретятся с трудовыми коллективами Прибужья, населением по месту жительства. Акцент в предстоящем разговоре будет уделен тому факту, что в XXI веке белорусская наука уже играет ключевую роль в реализации стратегии инновационного развития на основе внедрения результатов научных исследований и разработок в реальный сектор экономики.

Примечательно, что реализация плана мероприятий по проведению Года науки будет способствовать развитию отечественных научных школ, вузовской и отраслевой науки для обеспечения устойчивого экономического роста страны, приумножению научного потенциала Беларуси, поддержке творчески мыслящих молодых ученых и специалистов, их патриотическому воспитанию.

 
 
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Сегодня  в районе пройдет единый день информирования на тему: «2017 год в Беларуси – Год науки. Научный потенциал Брестчины». Представители...

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