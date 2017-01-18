Расследуется уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних жителей Борисова. По версии следствия, поздно вечером подростки избили прохожего на улице, а после похитили у него телефон, золотое кольцо и личные вещи. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.

Подозреваемые – двое 17-летних и двое 15-летних учащихся из Борисова. Установлено, что в тот вечер они были пьяными. После нападения сбежали, но вскоре их задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.206 (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенный группой лиц). Санкция статьи – вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы определить степень тяжести полученных пострадавшим травм. Собирается материал, характеризующий личности фигурантов, рассказала официальный представитель УСК Минской области Татьяна Белоног.