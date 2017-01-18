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Четверо борисовских подростков заключены под стражу за нападение на мужчину

19.01.2017 10:30 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 19 января. Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних.

Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления СК по Минской области Татьяна Белоног, поздно вечером 12 января четверо пьяных подростков — двое 17-летних и двое 15-летних учащихся учебных учреждений Борисова, встретив на улице мужчину, избили его с целью завладения имуществом. После чего похитили у потерпевшего мобильный телефон, золотое кольцо и другие личные вещи.

Подросткам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 206 УК (грабеж, соединенный с насилием, не опасным для жизни и здоровья потерпевшего, совершенный группой лиц). В отношении обвиняемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 января. Борисовским районным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело в отношении четверых несовершеннолетних. Как сообщила БелаПАН...

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