﻿ В Минске ликвидирован наркопритон. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Минске ликвидирован наркопритон

19.01.2017 10:34 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A
Минск, 19 января. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска ликвидирован наркопритон.

Как сообщили в райуправлении милиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 38-летний мужчина, ранее не судимый, безработный, организовавший наркопритон у себя дома по улице Шаранговича.

О запахе в подъезде в милицию сообщили соседи. В момент задержания в квартире обнаружено особо опасное наркотическое средство — экстракционный опий.

"В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — рассказал начальник ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Кирилл Беркозов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 19 января. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска ликвидирован наркопритон. Как сообщили в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Четверо борисовских подростков заключены под стражу за нападение на мужчину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика