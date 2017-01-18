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В Минске ликвидирован наркопритон
19.01.2017 10:34 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 19 января. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска ликвидирован наркопритон.
Как сообщили в райуправлении милиции, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 38-летний мужчина, ранее не судимый, безработный, организовавший наркопритон у себя дома по улице Шаранговича.
О запахе в подъезде в милицию сообщили соседи. В момент задержания в квартире обнаружено особо опасное наркотическое средство — экстракционный опий.
"В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 1 ст. 328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов), и ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет", — рассказал начальник ОНиПТЛ Фрунзенского РУВД Кирилл Беркозов.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 19 января. Сотрудниками отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Фрунзенского РУВД Минска ликвидирован наркопритон. Как сообщили в...
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