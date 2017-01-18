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Активисты просят назвать имена расстрелянных в Куропатах и провести год памяти жертв репрессий
19.01.2017 10:42 — Новости Общества | Tut.by
Общественные активисты просят КГБ, МВД и прокуратуру пересмотреть дела нереабилитированных, назвать имена тех, кто похоронен в урочище Куропаты. Кроме того, предлагают предлагают считать 2017-й год — Годом памяти советских репрессий.
«Нашей общей заботой должно быть возвращение каждому замученному, убитому, униженному жителю Беларуси его доброго имени», — говорится в обращении оргкомитета по созданию историко-культурного объединения «Возвращение памяти». Его озвучили в офисе БНФ вечером 18 января.
Активисты предлагают назвать 2017-й год Годом памяти жертв советских политических репрессий.
Есть предложение для сотрудников Национальной академии наук, Белгосуниверситета и других ученых — вернуться к трагическим событиям 1920−1950-х годов и всестороннее изучить причины и последствия массовых репрессий.
Представители оргкомитета рассчитывают, что Год памяти поддержат органы исполнительной власти. Необходима помощь в поиске, упорядочении и установке памятных знаков на всех местах расстрелов и захоронения останков жертв государственного террора и установлении имен погибших.
«Память требует справедливости и воздаяния почестей репрессированным деятелям белорусской науки, образования, культуры не только словами, но и завершением дел, на коих оборвалась их жизнь», — говорится в обращении.
Оргкомитет надеется на поддержку профессиональных и творческих союзов, представители которых подверглись репрессиям. Кроме того — на поддержку церкви:
«Надеемся, что священнослужители всех конфессий, практически уничтоженных в советские годы, в Год памяти разработают и осуществят программы церковных служб, литургий, поминовения невинных жертв массовых репрессий».
Активисты обращаются также к руководству КГБ, МВД и Прокуратуры с требованием пересмотреть дела нереабилитированных жертв террора — в том числе, бывших военнопленных, жителей, которые оставались на временно оккупированной территории в 1941—1944 годах, зарубежных граждан. А также — назвать имена тех, кто захоронен в урочище Куропаты и на других местах массовых расстрелов, опубликовать списки офицеров польской армии, расстрелянных на территории Беларуси в 1940 году.
У власти в очередной раз просят объявить 29 октября Днем памяти жертв советских репрессий (29 октября 1937 года в Минске расстреляли более 100 человек — представителей интеллигенции), а в Минске установить мемориальный знак обо всех уроженцах Беларуси, которые погибли от репрессий.
Оргкомитет призывает белорусов внутри страны и за рубежом участвовать в траурных акциях, а также собирать материалы, книги и воспоминания, документы и личные вещи репрессированных в советские годы. Все это может быть использовано для создания тематического банка данных, а в последствии — создания музея репрессий.
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Общественные активисты просят КГБ, МВД и Прокуратуру пересмотреть дела нереабилитированных, назвать имена тех, кто похоронен в урочище Куропаты. Кроме того,...
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