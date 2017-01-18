Общественные активисты просят КГБ, МВД и прокуратуру пересмотреть дела нереабилитированных, назвать имена тех, кто похоронен в урочище Куропаты. Кроме того, предлагают предлагают считать 2017-й год — Годом памяти советских репрессий.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

«Нашей общей заботой должно быть возвращение каждому замученному, убитому, униженному жителю Беларуси его доброго имени», — говорится в обращении оргкомитета по созданию историко-культурного объединения «Возвращение памяти». Его озвучили в офисе БНФ вечером 18 января.

Активисты предлагают назвать 2017-й год Годом памяти жертв советских политических репрессий.

Есть предложение для сотрудников Национальной академии наук, Белгосуниверситета и других ученых — вернуться к трагическим событиям 1920−1950-х годов и всестороннее изучить причины и последствия массовых репрессий.

Представители оргкомитета рассчитывают, что Год памяти поддержат органы исполнительной власти. Необходима помощь в поиске, упорядочении и установке памятных знаков на всех местах расстрелов и захоронения останков жертв государственного террора и установлении имен погибших.

«Память требует справедливости и воздаяния почестей репрессированным деятелям белорусской науки, образования, культуры не только словами, но и завершением дел, на коих оборвалась их жизнь», — говорится в обращении.

Оргкомитет надеется на поддержку профессиональных и творческих союзов, представители которых подверглись репрессиям. Кроме того — на поддержку церкви:

«Надеемся, что священнослужители всех конфессий, практически уничтоженных в советские годы, в Год памяти разработают и осуществят программы церковных служб, литургий, поминовения невинных жертв массовых репрессий».

Активисты обращаются также к руководству КГБ, МВД и Прокуратуры с требованием пересмотреть дела нереабилитированных жертв террора — в том числе, бывших военнопленных, жителей, которые оставались на временно оккупированной территории в 1941—1944 годах, зарубежных граждан. А также — назвать имена тех, кто захоронен в урочище Куропаты и на других местах массовых расстрелов, опубликовать списки офицеров польской армии, расстрелянных на территории Беларуси в 1940 году.

У власти в очередной раз просят объявить 29 октября Днем памяти жертв советских репрессий (29 октября 1937 года в Минске расстреляли более 100 человек — представителей интеллигенции), а в Минске установить мемориальный знак обо всех уроженцах Беларуси, которые погибли от репрессий.

Оргкомитет призывает белорусов внутри страны и за рубежом участвовать в траурных акциях, а также собирать материалы, книги и воспоминания, документы и личные вещи репрессированных в советские годы. Все это может быть использовано для создания тематического банка данных, а в последствии — создания музея репрессий.

Обобщенный портрет репрессированного белоруса В 1920—1940-е годы подверглась репрессиям значительная часть населения СССР. По официальным данным, только в БССР было репрессировано более 600 тысяч человек. Историк Игорь Кузнецов раскладывает по полочкам официальную статистику: из 600 тысяч человек около 250 тысяч было репрессировано судебными и несудебными органами, 350 тысяч — в административном порядке. Пик репрессий пришелся на 1935−1940-е годы. «В Беларуси за все годы было реабилитировано лишь 200 тысяч человек. В 1999 году указом президента процесс реабилитации в Беларуси завершен — в связи с завершением пересмотра дел. И никто не задается вопросом: а где еще 400 тысяч человек? Это только по официальной статистике», — рассуждает исследователь репрессий. Игорь Кузнецов проанализировал официальную базу с личными карточками 80 тысяч репрессированных и реабилитированных белорусов. Обобщенный портрет репрессированного на территории Беларуси такой: мужчина (90%), в возрасте от 18 до 50 лет, белорус (65,7%) или поляк (20,7%) по национальности, крестьянин (78,5%) или рабочий (8,4%). У большинства репрессированных было незаконченное начальное (36,8%) или начальное (27,2%) образование, или они вовсе были неграмотными (10%). «Неграмотных „включали“ в организации, где по статусу могли состоять только дворяне. Они сплошь были шпионы, агенты иностранной разведки и занимались антисоветской агитацией», — говорит Игорь Кузнецов. Сам исследователь заявляет о несогласии с официальными цифрами: по его оценкам, жертвами репрессий в советские годы стали более 1,5 миллионов жителей республики.