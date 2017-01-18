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Под Дзержинском в ДТП разбилась семья из Гродненской области
19.01.2017 10:50 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 19 января. Один человек погиб и четверо пострадали в дорожно-транспортном происшествии 18 января под Дзержинском (Минская область).
Как сообщает МВД Беларуси, вблизи деревни Победное в 20.05 житель городского поселка Кореличи, управляя "Фиатом", столкнулся с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной "МЗКТ". В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, а ехавшие с ним жена 1965 года рождения, невестка 1983 года рождения, жительница Новогрудка, ее сын 2015 года рождения и дочь 2008 года рождения помещены в больницу.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 19 января. Один человек погиб и четверо пострадали в дорожно-транспортном происшествии 18 января под Дзержинском (Минская область). Как сообщает МВД...
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