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У россиян на новогодние праздники Минск снова стал самым популярным городом в СНГ
19.01.2017 11:01 — Новости Общества | Tut.by
Минск возглавил топ городов СНГ, популярных у туристов из России в новогодние праздники. Об этом сообщают представители сервиса поиска отелей RoomGuru.ru. Их рейтинг составлен по данным поиска и броней отелей с 1 по 8 января 2017 года.
Помимо Минска в первую пятерку туристических направлений СНГ и ближнего зарубежья у российских туристов в новогодние праздники вошли Тбилиси, Баку, Ереван и Алматы. По прогнозам агентства ТурСтат, в 2017 году число путешествий россиян в страны СНГ вырастет на 10%.
В первую тройку зарубежных городов, популярных для поездок россиян в новогодние праздники, вошли Прага, Таллин и Рига.
Туристы останавливались в отелях Минска в среднем на 2,5 ночи и платили за проживание в переводе около 132 белорусских рублей в сутки.
Напомним, что в 2015 году из 252 296 туристов из стран СНГ, которые посетили Беларусь, большинство приехало
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Помимо Минска в первую пятерку вошли Тбилиси, Баку, Ереван и Алматы.
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