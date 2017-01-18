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В Слониме пьяный мужчина обстрелял из пневматического пистолета проезжающий мимо автомобиль

19.01.2017 11:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Все произошло на улице Школьной районного центра. При себе у мужчины был пневматический пистолет. В какой-то момент парень начал стрелять, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: autogrodno.by, носит иллюстративный характер

Неизвестно сколько выстрелов он произвел, но один из металлических шариков попал в мимо проезжающий автомобиль. Заднее стекло Volkswagen Jetta оказалось разбитым. К счастью, водитель иномарки не пострадал.

Подозреваемый был задержан прибывшими на место случившегося сотрудниками милиции, у него был изъят пистолет и еще пять металлических шариков.

Как сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома, 30-летний местный житель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

 
 
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Подозреваемый был задержан прибывшими на место случившегося сотрудниками милиции, у него был изъят пистолет и еще пять металлических шариков.

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