МИНСК, 19 янв — Sputnik. Украинская банковско-инвестиционная компания Jaspen Capital Partners готовит иск в международный суд в отношении белорусской группы компаний "Трайпл", сообщил Sputnik глава инвестиционного банкинга компании Петр Спатарь.



© Sputnik / Виктор Толочко "Акватрайплу" Чижа не досталось лицензии на импорт алкоголя

Летом 2015 года Jaspen Capital Partners инициировала судебный процесс против зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании "Edena Investments Limited", одним из собственников которой называется Казбек Япринцев. Поводом для возбуждения иска стало неисполнение заключенного в 2014 году контракта на поставку двух тысяч тонн дизтоплива на 1,6 миллиона долларов.

Краткая история вопроса

Как ранее сообщал Sputnik, гарантом неисполненной сделки выступал "Трайпл". Оплата была произведена, однако дизтопливо так и не было поставлено, а деньги не вернули. "Трайпл", по заявлениям контрагентов, отказался исполнять свои гарантийные обязательства.



© Sputnik / Виктор Толочко Пять "самых-самых" судебных процессов 2016 года

Позднее, когда в Беларуси начался процесс над отцом и сыном Владимиром и Казбеком Япринцевыми, украинская компания не исключала, что подключится к этому процессу со своими исковыми требованиями. Однако затем Япринцев-старший был признан судом виновным в непреднамеренном укрывательстве преступления, приговорен к штрафу и освобожден прямо в зале суда.

В начале сентября 2016 года на свободу вышел глава группы компаний "Трайпл" белорусский олигарх Юрий Чиж, обвиняемый в уходе от налогообложения. Позднее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Чиж возместил причиненный государству ущерб. В то же время рассмотрение дела Чижа в суде не завершено, приговор в отношении его не вынесен.

После того, как Владимир Япринцев и Юрий Чиж вышли на свободу, Jaspen Capital Partners рассчитывала добиться от своих партнеров по бизнесу в Беларуси возвращения денег за непоставленное топливо.

"Мы хотели уладить дело миром и затормозили процесс подготовки дела против "Трайпла" в международном суде. Но теперь они не оставляют нам выбора, и наши юристы готовятся к подаче иска", — сообщил Sputnik Петр Спатарь.

Вернуть не только неуплату, но и проценты

Спатарь отметил, что, по всей вероятности, иск будет подан в международный арбитражный суд в Лондоне.



© Sputnik / Виктор Толочко Япринцев не будет возвращать свою долю в "Трайпле"

"Скорей всего, это будет Лондон. Мы рассчитываем, что рассмотрение иска будет начато в конце весны, где-то в середине мая", — сказал он.

Спатарь также уточнил, что Jaspen Capital Partners считает истцом по делу не лично Чижа или Япринцева-старшего, но группу компаний "Трайпл" в целом.

Кроме того, добавил собеседник агентства, речь идет о взыскании суммы в 2 миллиона долларов. "Стоимость не поставленного по контракту топлива — 1,6 миллионов долларов, но за то время, которое прошло со времени заключения контракта, прошло немало времени, на эту сумму набежали проценты", — уточнил он.

Спатарь также отметил, что на сегодняшний день Jaspen Capital Partners известно о позиции белорусских контрагентов. По его словам, Чиж отказывается от контактов с украинской компанией и утверждает, что не имеет к этой сделке никакого отношения. Белорусский олигарх подчеркивает, что не давал полномочий Владимиру Япринцеву от имени "Трайпла" выступать гарантом по этой сделке, и считает, что партнер и совладелец по "Трайплу" и его сын Казбек "его подставили".