﻿ Прожить одну жизнь - спасти тысячи: ролик МЧС Беларуси покорил интернет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Прожить одну жизнь - спасти тысячи: ролик МЧС Беларуси покорил интернет

19.01.2017 10:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ко Дню спасателя выпустило героический ролик о работе сотрудников ведомства.

Видео под названием «Прожить одну жизнь - спасти тысячи», опубликованное на YouTube-канале МЧС Беларуси, оказалось настолько качественно снятым и захватывающим, что пользователи интернета признали его достойным быть трейлером к качественному кинофильму.

В нем рассказывается об истории ребенка, который, вдохновленный работой спасателей, также решает стать пожарным. Главными героями видео становятся спасатели и их соотечественники, попавшие в беду.

В видео показано, как происходит спасение утопающего на воде, как пожарные ежегодно помогают ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий, природных катастроф.

Напомним, что профессиональный праздник специалисты МЧС Беларуси с 1998 года отмечают 19 января.

Сегодня в структуре ведомства работают 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ, поисково-спасательная, парашютно-десантная, кинологическая, службы химической и радиационной безопасности, водолазы, медики, взрывотехники.

 
 
Ссылка на источник 18
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января сотрудники белорусского МЧС - люди, которые ради спасения других пойдут и в огонь, и в воду - отмечают свой профессиональный праздник.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске ликвидирован наркопритон
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика