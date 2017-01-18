Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ко Дню спасателя выпустило героический ролик о работе сотрудников ведомства.

Видео под названием «Прожить одну жизнь - спасти тысячи», опубликованное на YouTube-канале МЧС Беларуси, оказалось настолько качественно снятым и захватывающим, что пользователи интернета признали его достойным быть трейлером к качественному кинофильму.

В нем рассказывается об истории ребенка , который, вдохновленный работой спасателей, также решает стать пожарным. Главными героями видео становятся спасатели и их соотечественники, попавшие в беду.

В видео показано, как происходит спасение утопающего на воде , как пожарные ежегодно помогают ликвидировать последствия дорожно-транспортных происшествий, природных катастроф.

Напомним, что профессиональный праздник специалисты МЧС Беларуси с 1998 года отмечают 19 января.

Сегодня в структуре ведомства работают 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ, поисково-спасательная, парашютно-десантная, кинологическая, службы химической и радиационной безопасности, водолазы, медики, взрывотехники.