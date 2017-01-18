|
Прожить одну жизнь - спасти тысячи: ролик МЧС Беларуси покорил интернет
19.01.2017 10:41 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ко Дню спасателя выпустило героический ролик о работе сотрудников ведомства.
Видео под названием «Прожить одну жизнь - спасти тысячи», опубликованное на YouTube-канале МЧС Беларуси, оказалось настолько качественно снятым и захватывающим, что пользователи интернета признали его достойным быть трейлером к качественному кинофильму.
В нем рассказывается об истории
В видео показано, как происходит спасение
Напомним, что профессиональный праздник специалисты МЧС Беларуси с 1998 года отмечают 19 января.
Сегодня в структуре ведомства работают 17 специальных служб, в том числе службы пожаротушения, аварийно-спасательных работ, поисково-спасательная, парашютно-десантная, кинологическая, службы химической и радиационной безопасности, водолазы, медики, взрывотехники.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
19 января сотрудники белорусского МЧС - люди, которые ради спасения других пойдут и в огонь, и в воду - отмечают свой профессиональный праздник.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии