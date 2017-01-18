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Лукашенко требует изжить бюрократию при предоставлении земли

19.01.2017 11:48 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал устранить излишние административные барьеры при предоставлении земельных участков, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко требует изжить бюрократию при предоставлении земли
Константин Чалабов
Лукашенко высказался против продления сроков изъятия земельных участков

В четверг президент провел совещание по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. На совещании он подчеркнул, что надлежащее использование земельных участков — это наиважнейший вопрос, которому он уделяет серьезное внимание.

"Передача земли должна приносить государству экономическую выгоду. При этом нужно исключить излишние административные барьеры и чрезмерную бюрократию", — заявил Лукашенко.

Он отметил, что видит свою задачу в том, чтобы взвешенно подходить ко всем предлагаемым изменениям.

"Я не говорю, что невозможно корректировать какие-то нормы законодательства: и декреты, и указы президента, и законы подлежат корректировке, поскольку жизнь идет, все меняется. Но я хотел бы знать причину и какие изменения произошли, что мы опять беремся за этот документ, — сказал Лукашенко.

Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев доложил, что при разработке проекта документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков", были учтены предложения практически всех государственных органов, в том числе Генпрокуратуры и КГК.

Кроме того, проект указа размещался на сайте ГКИ и обсуждался с бизнес-сообществом.

Документом предлагается, не изменяя концептуально существующие подходы к изъятию и предоставлению земельных участков, усовершенствовать данные процедуры и механизмы защиты прав землепользователей, а также усилить ответственность за принимаемые решения по земельным вопросам.

 
Теги: Минск
 
 
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Передача земли должна быть выгодна государству, но излишние административные барьеры надо устранить, считает президент.

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