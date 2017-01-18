МИНСК, 19 янв — Sputnik. Парень, организовавший прямые трансляции ("стримы" — Sputnik) на YouTube, в которых предлагал девушкам раздеваться через Skype, нигде не работает и не учится, сообщили Sputnik в четверг в Управлении внутренних дел Гомельского облисполкома.

Милиция начала проверку сообщений из социальных сетей и средств массовой информации о стриминге молодым гомельчанином видео с участием обнаженных девушек. На этот факт первыми обратили внимание другие блогеры — они и опубликовали всю правду о "секрете" популярности молодого человека.

"Что касается личности 18-летнего парня, то он нигде не учится и не работает, а также никогда не являлся студентом Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого", — рассказали в УВД.

Кроме того, сотрудниками милиции проведен первичный комплекс проверочных мероприятий. В ходе осмотра места жительства молодого человека изъята компьютерная техника. Назначены компьютерно-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии.

Управление внутренних дел Гомельского облисполкома продолжает проверку по факту проведения видеостриминга гомельчанином-видеоблогером.