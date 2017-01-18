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МИД: Информации о пострадавших при землетрясении в Италии гражданах Беларуси пока не поступало

19.01.2017 11:54 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 19 января. Информации о пострадавших при землетрясении в Италии гражданах Беларуси пока не поступало, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Посольство Беларуси в Италии поддерживает контакт с гражданами нашей страны, о местонахождении которых в затронутых землетрясением районах известно нашей дипмиссии. По имеющейся на данный момент информации, никто из них не пострадал", — сказал он.

18 января в Италии произошло землетрясение. Как сообщает телеканал Euronews, подземных толчков было три, первый — в районе десяти утра, практически сразу за ним последовал самый мощный магнитудой 5,7 и еще один произошел через полчаса. Под ударом оказались регионы Лацио, Абруццо и Марке.

В ночь на 19 января в итальянской области Абруццо в горном массиве Гран-Сассо сошла снежная лавина, полностью накрыв местный отель "Ригопьяно-ди-Фариндола". В гостинице были заблокированы более 20 человек. Три человека, находившиеся вне отеля, пропали без вести. "Спасателям потребовалось время, чтобы добраться до оказавшихся в ловушке людей. В какой-то момент поисковой команде пришлось оставить технику и идти на лыжах несколько километров", — сообщает Euronews.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 19 января. Информации о пострадавших при землетрясении в Италии гражданах Беларуси пока не поступало, сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик. ...

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