﻿ Блогер, "раздевавший" девушек в сети, оказался тунеядцем. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Блогер, "раздевавший" девушек в сети, оказался тунеядцем

19.01.2017 11:45 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 янв — Sputnik. Парень, организовавший прямые трансляции ("стримы" — Sputnik) на YouTube, в которых предлагал девушкам раздеваться через Skype, нигде не работает и не учится, сообщили Sputnik в четверг в Управлении внутренних дел Гомельского облисполкома.

Блогер, "раздевавший" девушек в сети, оказался тунеядцем
© Viktor Hanáček
Милиция проверит гомельского "онлайн-педофила"

Милиция начала проверку сообщений из социальных сетей и средств массовой информации о стриминге молодым гомельчанином видео с участием обнаженных девушек. На этот факт первыми обратили внимание другие блогеры — они и опубликовали всю правду о "секрете" популярности молодого человека.

"Что касается личности 18-летнего парня, то он нигде не учится и не работает, а также никогда не являлся студентом Гомельского государственного технического университета имени П. О. Сухого", — рассказали в УВД.

Кроме того, сотрудниками милиции проведен первичный комплекс проверочных мероприятий. В ходе осмотра места жительства молодого человека изъята компьютерная техника. Назначены компьютерно-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии.

Управление внутренних дел Гомельского облисполкома продолжает проверку по факту проведения видеостриминга гомельчанином-видеоблогером.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители поделились результатами первичного комплекса проверочных мероприятий по делу о гомельском блогере, который организовывал онлайн-трансляции с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Найденную таможенниками контрабандную икону передали во Дворец Румянцевых - Паскевичей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика