Эту историю, случившуюся в канун Нового года, поведал мне ветеран войны Павел Ерошенко. Не догадывался фронтовик, что ждут его настоящие приключения.

Для начала Павел Сафронович отправился в ГУМ. Почему именно туда? Возможно, потому что, когда главный универсальный магазин столицы только открывался, довелось ему быть в числе первых покупателей. Позднее он даже был лично знаком с некоторыми работниками универмага.

Но было это, как говорится, за дедом шведом…

— Переступаю вроде бы знакомый порог, а там уже все незнакомо, — рассказывает Павел Сафронович. — Спрашиваю у первого попавшегося в униформе:«Где можно купить батарейку к наручным часам?»«А вот поворачивайте сразу направо и в самый конец зала, а там налево». Так и поступаю. Народу — не протолкнуться. Все же добрался, куда было указано. Шарил-шарил глазами по полкам: ничего похожего на то, что нужно мне, хотя батареек пруд пруди..

За помощью ветеран обратился к работнику прилавка. Тот указал дорогу:

— Видите ступеньки? Поднимитесь на второй этаж. Там и найдете мастерскую.

За окошком с вывеской«Ремонт часов“ — женщина-мастер.

— Интересуюсь: сколько будет стоить сменить батарейку? — продолжает Павел Сафронович.

— Пять рублей, — отвечает часовщица.

— Новыми?

— Ну не старыми же…

Для пенсионера деньги немалые. Решил он заехать в ЦУМ.

— Дай, думаю, загляну, хоть сравню, — делится ветеран. — Заглянул — и пожалел, что поначалу проехал мимо. Любезность — на каждом шагу. Меня тут же провели в нужный отдел. Совсем юная симпатичная продавщица предложила мне батарейку, рассказала, кто и где может ее поставить. Меня опять-таки любезно провели в нужную комнату. Одно-два движения опытного специалиста — и секундная стрелка часов побежала по циферблату. Спрашиваю: сколько с меня? А в чеке — всего-навсего 33 копейки.

Не удержался фронтовик да и рассказал о походе в ГУМ.

— Возможно, вам хотели поставить самую дорогую батарейку, есть такие, чуть ли не вечные.

— Зачем мне они? — удивился Павел Сафронович. — Ведь мне почти 92 года. Да и фронтовая контузия, другие болячки все сильнее дают о себе знать…

А ведь что такое батарея, знает пожилой минчанин не понаслышке. В составе артиллерийского полка дошел с боями от белорусского Славгорода до Берлина. Всю войну на передовой. Только о том, что бывают батареи, еще и неподъемные по цене, не догадывался.

Конечно, не администрация ГУМа устанавливает расценки на услуги частной часовой мастерской. Ведь та лишь арендует площадь в универмаге. Как-то не по-человечески предлагать ветерану, инвалиду копеечный элемент питания за существенные для него деньги.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Похождения ветерана Заменить батарейку в наручных электронных часах — не проблема, были бы деньги. А если последних немного?

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