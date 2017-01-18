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Штучка без ручки

19.01.2017 — Новости Общества | Вечерний Минск  
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Давно хотела приобрести тумбу для обуви. Наконец в«Доме мебели“ на Комаровке нашла такую, какую хотела. Тщательно обследовала крепеж на прочность, потрогала ручки, шурупы. Все в порядке. Оформила покупку с доставкой на дом и расплатилась. Это было в пятницу, привезли товар в понедельник. Когда в присутствии грузчиков попыталась открыть нижний ящик, оказалось, что там с одной стороны оборвана ручка, а в гнезде отсутствует шуруп. Нашли его где-то внутри мебели.

— Щас вкручу, — заверил один из рабочих.

И вроде бы вкрутил. Ушли. Взялась за ручку, а она снова отвалилась. Шуруп болтался в гнезде и вкручиваться не хотел.

— Ну, не знаем… — отозвался грузчик на мой звонок по мобильному. — Обращайтесь к товароведам.

Приехала в магазин. Понимания не встретила. Товаровед твердила одно и то же:

— А зачем вы расписывались, что вас в мебели все устраивает? И зачем подписали документ, что тумба доставлена в сохранности?

Да, но при покупке все было в порядке. А вторую по­дпись поставила, так как поверила представителю магазина, что шуруп вкручен и беспокоиться не о чем. Каюсь. После часовой нервотрепки мне дали бумагу, и я все изложила в заявлении, потребовав исправления дефекта. Затем попросила Книгу замечаний и предложений. Получила ее не сразу.

— А что это вам даст? — спросила работник магазина. — Зачем вам это?

Однако запись я сделала. В назначенный день при­ехали два представителя предприя­тия-изгото­вителя. Поставили новую ручку. Оказывается, в прежней была сорвана резьба, поэтому шуруп не закручивался, о чем и сказано в акте. Сорвать ее могли только при транспортировке.

А теперь хочу подытожить. Покупатель приобрел в магазине мебель, проверив перед этим ее исправность. Рассчитался, заплатил деньги за доставку. Кстати, немаленькие — 30 с лишним рублей. Тумбу привезли со сломанной ручкой. Уже из-за этого накануне Нового года человек получил стресс. Но мало того. Перед ним не извинились и не прислали сразу специалиста, как это сделало бы любое заботящееся о своем клиенте и имидже торговое предпри­ятие, а заставили приехать в магазин и долго там трепали нервы. То есть дважды наказали ни в чем не повинного покупателя за свою плохую работу. Как же назвать такое обслуживание? Не иначе как антисервис.

Автор: Любовь ЕГОРЕНКОВА
 
 
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Мебель из столичного магазина привезли с дефектом

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