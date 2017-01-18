МИНСК, 19 янв — Sputnik. Во время дорожно-транспортного происшествия под Дзержинском (Минская область), в котором погиб один человек, еще трое были госпитализированы (среди них есть дети), был густой туман, сообщили Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Серьезное ДТП под Дзержинском: водитель погиб, пассажиры в больнице

Трагедия произошла вечером, около 20:00, 18 января на 335-м километре автодороги М1 Брест — Минск — граница России вблизи деревни Победное. 53-летний водитель Кореличей на легковом автомобиле Fiat вместе с семьей — супругой, невесткой и двумя внуками — ехал в сторону Бреста.

"В условиях густого тумана (водитель Fiat — Sputnik) совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении грузовой автомашиной МЗКТ", — сообщили в Госавтоинспекции.

В результате столкновения водитель легковушки скончался на месте от полученных травм. Его 51-летняя супруга, 33-летняя невестка и внуки (мальчик 2015 года рождения и девочка 2008 года рождения) были госпитализированы в УЗ "Дзержинская ЦРБ". В ГАИ обратили внимание, что внучка погибшего была пристегнута ремнем безопасности.

В ГАИ обратили внимание, что в ближайшие сутки на территории страны ожидаются сложные погодные условия: установится оттепельная погода с мокрым снегом, дождем, на дорогах гололедица, туман. В связи с этим собеседники Sputnik обратились к водителям с просьбой выбирать скорость движения, дистанцию и боковой интервал с учетом состояния проезжей части и конкретной ситуации на дороге, отказаться от совершения необдуманных маневров и обгонов.