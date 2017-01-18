МИНСК, 19 янв — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал обеспечить сохранность земельных ресурсов как национального достояния государства, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

В четверг президент провел совещание по вопросам совершенствования законодательства об изъятии и предоставлении земельных участков. Совещание было посвящено обсуждению проекта документа, предусматривающего корректировку указа "Об изъятии и предоставлении земельных участков".



© Sputnik Михаил Мордасов Лукашенко требует изжить бюрократию при предоставлении земли

Лукашенко напомнил, что в Беларуси существовали разные подходы к регулированию земельного законодательства: сначала эти вопросы жестко контролировались, а затем губернаторам была дана возможность принимать решения на местах, предоставляя земли инвесторам. Однако данное послабление привело к ненадлежащему исполнению законодательства, многие территории оказались в заброшенном состоянии.

"Поэтому я был вынужден отказаться от практики предоставления земельных участков губернаторами и вернуть это право президенту. Еще раз подчеркиваю: кто-кто, а губернаторы знают мое отношение к земле", — отметил глава государства.

Лукашенко обратил внимание, что земля — это богатство страны, и губить его никому не позволено. "Оно не нам принадлежит и даже не нашим детям. Оно принадлежит будущим поколениям", — заявил белорусский лидер.

Говоря о проекте указа, Лукашенко задал вопрос, упростит ли этот документ процедуры предоставления земельных участков и изменения их целевого назначения.

"Не создадут ли предлагаемые корректировки лазейки для махинаций с землей? Учитывая обращения граждан, связанные с изъятием земельных участков для государственных нужд, хочу узнать, насколько принимаемые меры послужат разрешению возникающих ситуаций", — сказал глава государства.

Он также отметил, что сейчас остро стоит вопрос о вовлечении в хозяйственный оборот земельных участков, занятых инвесторами, не исполняющими свои обязательства. "Особенно в Минской области. Необходимо навести порядок с такими инвесторами", — сказал президент.

На совещании было отмечено, что с начала 2017 года действует новый Лесной кодекс, который изменил подходы к организации лесного хозяйства.

Лукашенко поручил доложить, как учтены в проекте указа положения этого документа, каким образом теперь будут предоставляться земли, ранее относившиеся к лесам первой и второй группы, и проводятся ли мероприятия по разработке новых лесоустроительных проектов.