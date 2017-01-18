214 случаев незаконной вырубки деревьев зарегистрировали в прошлом году сотрудники областной инспекции охраны животного и растительного мира на Могилевщине. Ели, сосны и березы на место уже не вернешь: под пилу «черные лесорубы» пустили почти 6 тысяч кубов здорового леса. За один раз, бывало, «выкашивали» целые делянки — сотни деревьев, планируя впоследствии обогатиться на перепродаже, пишет «СБ Беларусь сегодня» .



Фото: Ольга Кисляк, «СБ Беларусь Сегодня»

Сотрудники Бобруйской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира недавно проводили рейд в окрестностях деревни Охотичи Кировского района. Услышали звуки пилы. Подобравшись поближе, увидели на делянке технику и целый штабель спиленного леса.

Документы у вальщиков были, но — на санитарную вырубку деревьев. То есть на очистку леса от сухостоя, валежника, больных елей и сосен. Однако в штабеля была сложена исключительно деловая древесина без каких-либо следов повреждений — 50 кубов. Вдвое больше, чем разрешал лесорубочный билет. При этом почти все сухие деревья пила обошла стороной.

Заместитель начальника Могилевской областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Радкевич с этой проблемой сталкивается очень часто:

— Объясняем регулярно, чем чреват поход в лес с топором без разрешения, а они все равно идут. И не за одним деревцем! Тащат кубометры деловой древесины. Попадаются — хватаются за сердце: штрафы ведь немалые. К примеру, в Хотимском районе поймали местного 35-летнего жителя, умудрившегося спилить 95 «хвойников» — 32 куба древесины. Хотел перепродать ее частнику на пилораму, легких денег заработать. Теперь заплатит штраф — 1,5 тысячи рублей.

В Бобруйском районе 36-летний сельчанин, срубивший более 60 лиственных деревьев, оштрафован на 450 рублей. Он не скрывал: намеревался пустить лес на дрова. 20 кубов — и себе бы на зиму хватило с гаком, и на продажу. За дровами в лес самовольно сходил и 44-летний житель Кричевского района. Уничтожил 35 березок, рассчитывая припасти 15 кубов древесины. Заплатит тысячу рублей штрафа. Тогда как машину уже готовых колотых дров (более 5 кубов) на Могилевщине можно купить за 150 — 170 рублей.

Случаи незаконной вырубки деревьев зафиксированы в Могилевском, Кличевском, Белыничском, Костюковичском районах. Удивительно, но иные «черные лесорубы» не скрывают, что из дармового материала планировали поставить себе баньку или даже новый дом. Для сведения: на деревянный коттедж площадью 100 «квадратов» хватит около 60 кубов древесины. Только не все хотят покупать ее официально. Предпочитают рисковать — авось не попадутся.

Впрочем, браконьерствуют в лесах не только рядовые граждане, но и ипэшники, солидные организации. Аппетиты у них, конечно, еще больше. Например, владелец пилорамы из Борисовского района выписал лесорубочный билет на санитарную рубку леса в Белыничском районе. А утащить оттуда пытался не сухостой, а 110 крепких елей и сосен. В общей сложности — 73 куба древесины. Понятное дело, ее у себя на пилораме пустил бы на штакетник, половую доску, прочий востребованный и недешевый материал. В итоге остался в большом убытке — вынужден будет заплатить 5,4 тысячи рублей штрафа.



После визита в лес «черных лесорубов» на полянах вместо здоровых деревьев остаются лишь пни

Сотрудники предприятия «Бобруйские электросети», решив навести порядок под линиями электропередачи, самовольно, без согласований с природоохраной, «зачистили» территорию, освободив ее от 436 деревьев. Спиливали все, что им мешало: ели, осины, березы. Ущерб тоже нанесли немалый — на сумму более 10 тысяч рублей.

Сергей Радкевич констатирует:

— Если сельчане и горожане идут в лес без всяких разрешений, то предприниматели, представители фирм и даже лесхозов, которых поймали за незаконной вырубкой, прикрываются выданным лесорубочным билетом.

Впрочем, их оправдания звучат как детский лепет. Перед тем как лесхозу выделять делянку для санитарной рубки, ее обозначают по периметру, помечают и деревья. Но вальщики выходят далеко за пределы делянки или вовсе их путают. К примеру, работники Костюковичского лесхоза вышли за пределы отведенной им делянки и «нечаянно» срубили 253 дерева — около 200 кубов леса. Нанеся тем самым ущерб природе на сумму более 10 тысяч рублей.





В Кировском районе должны были пилить больные деревья, а под пилу пустили здоровые — 50 кубов леса.

Но перещеголял всех Глусский район. По словам Сергея Радкевича, только за прошлый год на его территории инспектора зафиксировали около 40 фактов незаконной вырубки деревьев. Здесь «стараниями» работников местного лесхоза погибло почти 2 тысячи 400 кубов леса. В областной инспекции охраны животного и растительного мира подсчитали: урон лесники нанесли почти на 100 тысяч рублей! Эти деньги лесхозу придется вернуть.