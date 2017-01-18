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Гомельчане отпраздновали Крещение и окунулись в Сож

19.01.2017 12:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Основные крещенские мероприятия прошли 19 января на набережной реки Сож. По традиции после окончания крещенской службы в гомельском кафедральном соборе Петра и Павла крестный ход во главе с епископом Гомельским и Жлобинским Стефаном направился к набережной.


Любой желающий гомельчанин смог окунуться в воду в пляжной зоне слева от пешеходного моста через реку Сож или у набережной возле Киевского спуска.








 
 
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Основные крещенские мероприятия прошли 19 января на набережной реки Сож.

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