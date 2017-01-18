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"Благодаря вам я зарабатываю". Влогер из Гомеля, раздевавший в эфире несовершеннолетних, исчез

19.01.2017 12:40 — Новости Общества | Tut.by  
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18-летний гомельчанин, транслировавший живые эфиры с раздеванием несовершеннолетних, исчез. Его ищет милиция, а родители говорят, что не знают, где их сын.


— На данный момент сотрудниками управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми продолжается проверка деятельности блогера, связанной с видеостримингом, проведен первичный комплекс проверочных мероприятий. В ходе осмотра места жительства гомельчанина изъята компьютерная техника. Назначены компьютеро-техническая экспертиза, а также искусствоведческая по наличию в видеозаписях признаков порнографии. Также опрошены родители парня, которые сообщили, что не знают, где сейчас их сын, — рассказал официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.


Стример Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, во время которых раздевал девочек. Молодой человек связывался с подписчицами через видеосвязь программы Skype. В процессе видеообщения гомельчанин подсказывал собеседницам, каким образом и какие предметы одежды необходимо снять. Процесс транслировался на канале блогера в прямом эфире. Все это обеспечило парню бешеную популярность — более 50 тысяч подписчиков. К слову, на Youtube-канале Андрея Бурима какие-либо видеозаписи отсутствуют, парень делал лишь «стримы» — живые эфиры.


Разоблачил молодого человека блогер из Нижнего Новгорода АЙДЭН. Он создал ролик «Стример РАЗДЕВАЕТ подписчиц в скайпе // правда о MellStroy 18+», в котором подробно рассказал о том, каким образом Андрей Бурим добился популярности на Youtube.


— Обнаружил его случайно, решил посмотреть, что в топе трансляций на YouTube. На первом месте был его стрим. Количество зрителей там било всевозможные рекорды — 50.000 онлайна, такими успехами даже топовые блогеры не могут похвастаться. Я кликнул. Думал название-обманка, как любят иногда делать на YouTube. А там этот юноша как раз в экстазе раздевал сударыню, которой явно не было и 16 лет, — рассказал TUT.BY АЙДЭН.

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Сам Андрей объяснял свою деятельность тотальной нехваткой денег.

— Моя семья совсем не богатая. Есть нечего. Мать работает в киоске, батя на заводе. Знаете сколько он получает? 5 млн. А нас четверо — брат, я мать и отец. Хожу в кроссовках зимой. Благодаря вам я зарабатываю больше всех, — обращался Андрей к подписчикам в одном из своих живых эфиров.

Где сейчас находится гомельский стример, неизвестно. После разоблачения он исчез. На его странице Вконтакте тысячи гневных комментариев от пользователей.

Молодой человек нигде не учится и не работает. Информация о том, что он является студентом ГГТУ им. Сухого, не подтвердилась. Год назад он поступил в Гомельский торгово-экономический колледж, но через несколько месяцев забрал документы из учебного заведения.


 
 
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Стример Андрей Бурим прославился своими живыми эфирами, в которых раздевал девочек. Молодой человек связывался со своими подписчицами через видеосвязь программы...

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