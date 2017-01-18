МИНСК, 19 янв — Sputnik. Грань между эротикой и порнографией тонкая, но представитель следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова дала несколько советов, как ее определить, в эфире "Альфа-Радио".

Беседа была спровоцирована неожиданной актуализацией темы — недавно белоруску осудили за хранение порнографии , а точнее — за сохраненную в соцсети порнографическую картинку.

"Эротика — облагороженный и представляемый как духовное влечение инстинкт продолжения рода. В искусстве эротика служит воплощением одухотворенности сексуальных отношений людей", — пояснила Гончарова.

А порнография, по ее словам — это непристойное, вульгарное и безнравственное изображение или же словесное описание полового акта (половых актов) с целью достичь сексуального возбуждения. Кроме того, это намеренное сосредоточение внимания на половых органах участников во время совершения ими сексуальных действий с подробным описанием последних.

Ей характерно и отсутствие изображения или описания душевных переживаний человека и его естественной сексуальности. Порнографии свойственно, по словам Гончаровой, и внушение стереотипов девиантного поведения: сексуальная вседозволенность, распущенность, безответственность и жестокость.

"Следователи все чаще сталкиваются с ситуацией, когда люди не считают, что лайк или сохраненное видео на своей странице в социальной сети можно считать хранением и распространением порнографии. Но распространение порнографии подразумевает под собой передачу хотя бы одному лицу независимо от способа. Данная правовая норма писалась годы назад, технологии развиваются. Сейчас действие категории "посмотрите, какое классное видео" и активная ссылка на материал уже подразумевает под собой рекламирование элемента порнографии", — пояснила Гончарова.

Она подчеркнула, что размещая на своей странице в соцсети ролик с элементами порнографии, вы становитесь распространителем.