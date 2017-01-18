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Минские коммунальщики рассмешили "жыльцов" объявлением на подъезде
19.01.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Жилищно-эксплуатационное управление №76 Минска рассмешило минчан объявлением, размещенным на подъезде и касающемся чистоты на лестничных площадках, – интернет-пользователи обсуждают, как можно в таком небольшом тексте сделать столько ошибок.
© Sputnik/ Вера Дашкевич
Фото объявления, висящего на одном из подъездов дома на улице Горецкого во Фрунзенском районе, появилось в социальных сетях в четверг утром. Администрация ЖЭУ в девяти словах сделала пять ошибок – пунктуационных и орфографических.
Минчане, обсуждающие объявление, говорят, что такого просто не может быть, и не исключают – может, кто-то так пошутил. При этом многие отмечают: даже если объявление настоящее, текстовый редактор, в котором оно было набрано, должен был отметить ошибки, для того чтобы их исправить.
ЖЭУ №76 расположено во Фрунзенском районе столицы и обслуживает ряд домов на улицах Горецкого, Карского, Семеняко, Шаранговича, Ширмы и Янковского.
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Администрация ЖЭУ в девяти словах сделала пять ошибок – пунктуационных и орфографических.
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