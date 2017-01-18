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Рождественский бал прошел в Печинском дворце культуры
19.01.2017 14:04 — Новости Общества | Tut.by
14 января в Печинском городском доме культуры прошел Рождественский бал. Организатором стал клуб спортивного бального танца «Престиж» из Жодино под руководством Анатолия Пищухина. Об этом
В Печинском доме культуры собрались не только юноши и девушки, но и представители старшего и младшего поколения. Возраст танцующих был в пределах от 5 до 67 лет, а количество участников составило 99 человек.
Бал открыл полонез, который очень красиво станцевали все участники мероприятия, грациозно продефилировав в бальных платьях и фраках вокруг рождественской елки.
Полонез, кадриль, полька, вальс, блюз — всего в программе было заявлено 15 танцев, постановка каждого из которых была тщательно продумана. В программу были включены и танцы, для исполнения которых достаточно уже освоенных движений — это позволило снять некоторую застенчивость у детей, впервые пришедших на такое большое мероприятие.
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Возраст танцующих был в пределах от 5 до 67 лет, а количество участников составило 99 человек.
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