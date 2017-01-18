14 января в Печинском городском доме культуры прошел Рождественский бал. Организатором стал клуб спортивного бального танца «Престиж» из Жодино под руководством Анатолия Пищухина. Об этом пишет издание «Адзінства».





В Печинском доме культуры собрались не только юноши и девушки, но и представители старшего и младшего поколения. Возраст танцующих был в пределах от 5 до 67 лет, а количество участников составило 99 человек.

Бал открыл полонез, который очень красиво станцевали все участники мероприятия, грациозно продефилировав в бальных платьях и фраках вокруг рождественской елки.

Полонез, кадриль, полька, вальс, блюз — всего в программе было заявлено 15 танцев, постановка каждого из которых была тщательно продумана. В программу были включены и танцы, для исполнения которых достаточно уже освоенных движений — это позволило снять некоторую застенчивость у детей, впервые пришедших на такое большое мероприятие.



