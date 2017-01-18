19 января спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Чем занимаются водолазы и каково это, находиться круглый год под водой, — в материале « Край.бай ».



Андрей Наркевич пришел на Вилейскую спасательную станцию 13 лет назад

Андрей Наркевич пришел на Вилейскую спасательную станцию 13 лет назад. Начинал с моториста, несколько месяцев тренировался, спускался под воду, а через полгода сдал экзамены на водолаза третьего класса.

Сегодня у Андрея тренировка. Перед каждым водолазным спуском спасателей осматривает медик. В норме должно быть и сердце, и давление. Малейший насморк — спускаться под воду категорически запрещено.



Сегодня у Андрея тренировка

Перед погружением в воду водолаз-спасатель надевает специальный «сухой» костюм, который полностью исключает намокание тела. На спине — внушительный кислородный баллон. Вся экипировка, между прочим, весит около 50 кг. И стоит, поделились спасатели, больше 1000 долларов. Летняя легче на 10 килограммов.



Экипировка водолаза весит около 50 кг





Мы ступаем на лед и идем к проруби. По дороге спрашиваю, откуда интерес к такой необычной профессии?

— Я всегда мечтал спасать людей, с детства хорошо плавал, потому что вырос возле водохранилища, — рассказывает Андрей Наркевич. — Почему не пошел в МЧС? Потому что боюсь огня, но люблю воду. Первое погружение на дно не испугало. А вот впервые искать тело утопленника было жутко и страшно. В водоеме в Молодечненском районе, мужчине было лет 45. Полез в воду в нетрезвом состоянии и утонул. Морально это тяжело, но с годами привык. Просто стараюсь не задумываться, иначе можно сойти с ума.



Андрей признается, что любит воду

На спасательной станции работают семь водолазов, и тренируются они круглый год. В день водолаз проводит под водой примерно 40−50 тренировочных минут, за год — около 100 часов. На заслуженный отдых водолазы уходят в 53 года, и общий трудовой стаж высчитывают не по годам, а по «выныренным» часам. Их должно быть 2700. У Андрея Наркевича сейчас 1400.

— Благодаря постоянным тренировочным спускам мы совершенствуем навыки и всегда готовы прийти на помощь, — поясняет начальник Вилейской спасательной станции, водолаз Егор Ровдо, который также неоднократно спускался под воду.

Во время тренировок водолазы выполняют несколько упражнений: и тех, что необходимы при спасении людей на воде, и тех, что нужны при поисках утонувших.

Сегодня Андрей Наркевич отрабатывает навык «сигнал». Он спускается по деревянной лестнице в водоем. Глубина — три метра. Температура воды +4°C.

Одновременно с ним работает Сергей Савчиц. Он обеспечивающий водолаз. Связывает обоих обычная веревка, которая именуется сигнальным концом.



Одновременно с Андреем работает обеспечивающий водолаз Сергей Савчиц

Суть техники упражнения проста: обеспечивающий водолаз подает при помощи веревки специальный сигнал, тот, что под водой, реагирует с глубины. Одно подергивание веревки — как себя чувствует водолаз. Одно подергивание и тряс — движение вправо, двойное подергивание и тряс — влево, тройной подергивание — выход из воды.

— В поисках утонувшего мы должны пройти под водой буквально каждый сантиметр, и координирует нас обеспечивающий водолаз. Поэтому без этой веревки под водой я труп, — рассказывает, справившись с задачей, Андрей. — Без нее можно в три счета потерять из виду майну и не выплыть обратно. Под водой все равно, что в темноте.

Зимой вода в водохранилище чистая и прозрачная, говорят спасатели, поэтому тело утонувшего заметно на расстоянии 2−3 метров. Летом поиски усложняются: водохранилище цветет, из-за чего видимость ухудшается в несколько раз, максимальная — полметра.

— Наверное, здоровье у водолаза должно быть отменное?

— Конечно, в норме должно быть и давление, и сердце. Но, кроме крепкого здоровья, здесь важна еще и сила духа. Человек должен быть с устойчивой психикой. У нас было несколько случаев, когда учились на водолазов, но после первого погружения на поиски тела утопленника сразу же увольнялись!

— А есть ли угроза здоровью при постоянных погружениях под воду?

— Всегда есть риск получить баротравму уха при резких перепадах атмосферного давления. Чтобы этого избежать, мы тоже постоянно тренируем дыхание под водой. У нас был случай, когда коллега повредил ухо, но, к счастью, все нормализовалось.

Говорю им: «Лед опасный!», а они мне: «Знаю, ну и что!»

Спасательная станция работает на берегу самого большого искусственного водоема страны больше 30 лет. В штате — водолазы 1, 2 и 3 класса, мотористы-рулевые катера, медсестры. Всего 19 человек.



Всего на спасательной станции работают 19 человек

Круглый год в радиусе 1200 метров спасатели наблюдают за отдыхающими и рыбаками, которые плавают на лодках или рыбачат на льду. Такой станции нет ни в Воложинском, ни в соседнем Молодечненском районе. И, если там случается трагедия, на поиски утонувших выезжают наши водолазы. Помогают и другим районам.

Лето, ранняя весна и ледостав — самая напряженная для спасателей пора, говорит начальник станции Егор Ровдо.



Начальник станции Егор Ровдо

В конце 2016 года, выйдя на тонкий лед, утонули двое рыбаков. Один в водоеме в Колодках Вилейского района, второй — в Лобачёвке Молодечненского района. Толщина льда была всего 3−4 см.

Очевидцы рассказывали: рыбаки вышли на лед, оба были в нетрезвом состоянии. Провалились буквально в трех метрах от берега. Глубина — 2,5 метра, шансов выбраться из-подо льда — никаких, тем более в тяжелой зимней экипировке, рассказывают спасатели.

— В ледостав мы каждую минуту на нервах, — отмечает Егор Ровдо. — Рыбаки, как назло, так и норовят залезть на первый лед! А мы ничего не может сделать, кроме как предупредить. На штрафы полномочий у нас нет. Вот я говорю рыбакам: «Лед опасный, даже распоряжение Миноблисполкома о запрете выхода на тонкий лед вышло». А они отвечают: «Знаю, ну и что!» Из 10 трое отреагируют, а остальные сидят дальше. Почему они сами не понимают, что рискуют жизнью?

Цифры

С начала 2016 года в Вилейском районе произошло девять несчастных случаев. Все — в водоемах вне зоны контроля спасательной станции (река Вилия на выезде из города, д. Красный Бережок, мелиоративный канал в микрорайоне Волковщина и др.).

Утонувшие — мужчины разного возраста, в 90% случаев находились в нетрезвом состоянии. Один — в состоянии наркотического опьянения.

Предупреждены об опасности на воде и на льду 1076 человек, в том числе 122 несовершеннолетних. Спасены двое рыбаков на водохранилище вблизи деревни Сосенка.