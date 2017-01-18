Минск, 19 января. Никаких системных изменений, направленных на качественное улучшение ситуации с правами человека в Беларуси, на протяжении 2016 года не произошло. Об этом говорится в аналитическом обзоре "Ситуация с правами человека в Беларуси в 2016 году", подготовленном правозащитным центром "Весна" (лишен официальной регистрации в 2003 году).



"В течение года в целом наблюдалось продолжение политики "мягких практик", начавшейся в августе 2015 года и выражавшейся, в первую очередь, в отказе от насильственного прекращения несанкционированных массовых мероприятий, задержаний и арестов их участников, — говорится в отчете. — В то же время количество случаев привлечения граждан к административной ответственности в виде штрафов в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения мнений, по сравнению с предыдущим годом, увеличилось почти в семь раз".

Правозащитники отмечают, что основные гражданские и политические права "оставались ограниченными на законодательном уровне". "Несмотря на общее снижение масштаба репрессий, уровень контроля над обществом оставался крайне высоким", — подчеркивается в документе.

Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания шестого созыва, прошедшие 11 сентября 2016 года, "не привели к значительному росту репрессий в стране и прошли на более благоприятном внутриполитическом фоне, чем предыдущие избирательные кампании". При этом отмечается, что изменений, внесенных в некоторые постановления Центризбиркома, "было явно недостаточно, чтобы качественно изменить характер избирательной кампании в сторону ее большей демократичности и транспарентности".



В докладе отмечается, что в 2016 году власти Беларуси не смогли в полной мере отказаться от практики политически мотивированного уголовного преследования. Политически мотивированными они называют "дело граффитистов", дела блогера Эдуарда Пальчиса и 80-летнего Александра Лапицкого, а также приговор фигуранту уголовного дела о массовых беспорядках 19 декабря 2010 года Владимиру Кондрусю.



"В то же время после публичной реакции гражданского общества, действий по адвокатированию и заявлений правозащитных организаций о политически мотивированном характере уголовного преследования по указанным выше уголовным делам обвиняемые были освобождены из-под стражи, и к ним не применяли наказания, связанные с лишением свободы", — отмечается в докладе.



Правозащитники акцентируют внимание, что в Беларуси продолжается практика применения смертной казни. В течение года казнены четыре человека и вынесено четыре новых смертных приговора, по двум из которых осужденные ожидают приведения приговоров в исполнение.



"В 2016 году правозащитниками зафиксированы многочисленные факты жестокого обращения, которые были допущены в отношение граждан сотрудниками МВД, — говорится в отчете. — В результате мониторинга мест лишения свободы достоянием гласности стали несколько случаев гибели заключенных в учреждениях департамента исполнения наказаний МВД. В течение года также имели место обращения граждан, ставших жертвами непропорционального применения силы и жестокого, унижающего обращения. Проверки по данным фактам контролирующими органами в большинстве случаев проводились поверхностно и необъективно".



В докладе отмечается, что по результатам прохождения Беларусью второго раунда Универсального периодического отчета (УПО) в Совете по правам человека ООН в стране был утвержден Межведомственный план по реализации рекомендаций по итогам УПО. Представители правозащитных организаций Беларуси поддержали утверждение данного плана и призвали государство тесно взаимодействовать с организациями гражданского общества.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские правозащитники: В 2016 году не произошло никаких системных изменений по улучшению ситуации с правами человека в Беларуси Минск, 19 января. Никаких системных изменений, направленных на качественное улучшение ситуации с правами человека в Беларуси, на протяжении 2016 года не произошло. Об...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.