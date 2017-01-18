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сотни минчан пришли на утреннюю крещенскую службу с митрополитом
19.01.2017 14:58 — Новости Общества | Tut.by
Сегодня, 19 января, православные отмечают Крещение Господне. Фотокорреспондент TUT.BY сходил на утреннюю службу в столичном Кафедральном соборе с участием митрополита Павла, а также посмотрел на очереди людей, которые пришли к храму за освященной водой.
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Мы сходили на утреннюю службу, а также посмотрели на очереди людей за освященной водой.
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