Министр образования Игорь Карпенко подписал приказ о новых формах работы в шестой школьный день прямо во время посещения школы в Слуцком районе, сообщает сайт ведомства . Министерство заинтересовано в том, чтобы в субботу в школьных мероприятиях активно участвовали не только классные руководители, но и учителя-предметники. Они будут проводить консультации для детей и родителей.

— Такая форма, как консультации с родителями по вопросам обучения детей, выносится на шестой школьный день, так как функция родителей в образовательном процессе очень важна. Должны ли, например, родители решать за ребенка задачи, которые тому задают по математике. Нет, не должны. Если у ребенка не получается, родители должны проинформировать об этом учителя, провести с ним консультацию, чтобы общими усилиями решить проблему понимания ребенком того или иного материала, — рассказал министр образования.

По его словам, педагоги, преподающие различные учебные предметы, зачастую устраняются от участия в шестом школьном дне. Вместе с тем они должны в этот день работать с детьми. Предполагается, что проведение для учащихся 9−11-х классов факультативных занятий в этот день разгрузит для ребят основную учебную неделю. Еще одним принципиальным новшеством подписанного документа является решение вопросов трудового воспитания и взаимодействия общей средней школы с системой профессионально-технического образования для того, чтобы можно было использовать возможности лицеев и колледжей в обучении навыкам тех или иных профессий. Возможно, ребенок в будущем не пойдет учиться по специальности, но в самостоятельной жизни приобретенные умения ему пригодятся, считает Игорь Карпенко.

Министр подчеркнул, что новый документ не определяет перечень конкретных мероприятий или работ, необходимых для проведения в шестой школьный день.

— Педколлектив должен разработать программу шестого школьного дня, расписание в соответствии с гигиеническими требованиями, с нормативной базой и рационально распределить направления работы. Например, на одной неделе это могут быть консультации, на следующей — поездка в профессионально-техническое учебное заведение, далее состоятся спортивные соревнования или творческие конкурсы. Об этом нужно серьезно информировать родителей, чтобы можно было организовать какие-то совместные мероприятия, — сказал он.

Глава ведомства напомнил, что сейчас ведется работа по внесению изменений в Кодекс об образовании. По мнению Игоря Карпенко, в перспективе многие факультативные занятия учащихся 5−11-х классов можно было бы выносить именно на шестой школьный день.

Министр рассказал, что со следующей недели начнется мониторинг организации работы в шестой школьный день в соответствии с нововведениями. Он будет проводиться не с целью вынесения каких-либо взысканий, а для корректировки содержания работы.