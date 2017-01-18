19 января десятки брестчан пришли в Брестскую крепость, чтобы окунуться в крещенскую прорубь.





Традиционно самую популярную городскую прорубь обустроили на Гребном канале, куда пришли сотни людей. По традиции Иордань прорубили и на реке Мухавец в Брестской крепости недалеко от Свято-Никольского собора. На берегу развели костер и установили палатку для переодевания.



























































Как сообщал ранее TUT.BY, крещение относится к числу особо почитаемых праздников. Считается, что на человека, который в этот день окунулся в прорубь, снизойдет особая благодать, а сам он очистится от грехов, исцелится и пройдет символичное новое рождение. При этом священнослужители по-разному высказываются об этом ритуале и просят верующих прежде всего думать о возможных последствиях окунания в ледяную воду.



