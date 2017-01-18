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Горожане окунулись в крещенской купели в Брестской крепости
19.01.2017 15:42 — Новости Общества | Tut.by
19 января десятки брестчан пришли в Брестскую крепость, чтобы окунуться в крещенскую прорубь.
Традиционно самую популярную городскую прорубь обустроили на Гребном канале, куда пришли сотни людей. По традиции Иордань прорубили и на реке Мухавец в Брестской крепости недалеко от Свято-Никольского собора. На берегу развели костер и установили палатку для переодевания.
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По традиции Иордань прорубили и на реке Мухавец в Брестской крепости недалеко от Свято-Никольского собора.
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