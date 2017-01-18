В четверг, 19 января, на крытом Комаровском рынке заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом сообщается в официальном аккаунте Комаровки в Facebook.



Фото со страницы Комаровки в Facebook.

Для того, чтобы войти в интернет нужно подключиться к сети «KOMAROVKA FREE» и пройти короткую регистрацию.

Пока Wi-Fi будет доступен для каждого пользователя в течение часа в сутки, но после короткого периода тестирования это время продлят.