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На Комаровке заработал бесплатный Wi-Fi
19.01.2017 15:39 — Новости Общества | Tut.by
В четверг, 19 января, на крытом Комаровском рынке заработал бесплатный Wi-Fi. Об этом
Для того, чтобы войти в интернет нужно подключиться к сети «KOMAROVKA FREE» и пройти короткую регистрацию.
Пока Wi-Fi будет доступен для каждого пользователя в течение часа в сутки, но после короткого периода тестирования это время продлят.
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Правда, пока беспроводной интернет будет доступен для каждого пользователя максимум час в сутки.
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