Уголовное дело об убийстве почтальона в Петриковском районе передано в суд. В прокуратуре области рассказали подробности трагического дня.





Напомним , события разворачивались 14 октября прошлого года. 27-летняя работница Копаткевичского отделения связи не вернулась на работу после раздачи пенсии жителям городского поселка. Уже через сутки была задержана подозреваемая в убийстве молодой женщины.

Как оказалось, когда почтальон успела раздать часть денежных средств, она встретила знакомую. Та пригласила ее пройти в дом. Женщины разговорились, закурили. По словам обвиняемой, словесный конфликт возник внезапно.

42-летняя хозяйка дома схватилась за топор, подошла сзади и не менее 11 раз ударила гостью обухом по голове. Потом, чтобы не текла кровь, набросила на голову почтальона пакет и обвязала веревкой вокруг шеи.

Тело сбросила в подпол на кухне, кровь замыла, деньги (около 1500 рублей) и четыре золотых кольца убитой забрала себе, вещи жертвы спрятала в шкаф, а велосипед, на котором она приехала, закатила в гараж.

В тот же день женщина отправилась в магазин, где накупила продуктов и спиртного, пригласила домой друзей. А вечером на побывку из армии пришел ее сын, который ни о чем не подозревал.

На следующее утро милиционеры выяснили, где в последний раз видели работницу почты. Стали проверять близлежащие дома и в гараже нашли велосипед жертвы. Хозяйка дома оправдывалась, мол, не знаю, чей он и откуда. Но когда открыли подпол, отпираться было бессмысленно — женщина во всем созналась. Однако до сих пор настаивает, что убийство произошло не из-за денег. С ее слов, все произошло спонтанно из-за обидных слов, которые погибшая сказала в ее адрес.

Как рассказал старший прокурор отдела прокуратуры Гомельской области Сергей Таболич, обвиняемая активно сотрудничала со следствием. Женщина прошла судебно-психиатрическую экспертизу в Минске. По заключению, обвиняемая в момент убийства не страдала никакими психическими расстройствами, была вменяема и отдавала полный отчет своим действиям.

Ранее она не судима. Несмотря на то, что периодически выпивала и даже уходила в запой на несколько дней, на учете у нарколога не состояла. К административной ответственности не привлекалась. В прокуратуре также сообщили, что обвиняемая нигде не работала, правда, вела добротное хозяйство. Содержала кроликов, свиней, кур. Животноводческую продукцию продавала, тем и жила. Уголовное дело передано в областной суд.