﻿ Найденные пинскими пограничниками 63 кг янтаря оценили в 100 тысяч долларов. 21.by
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Найденные пинскими пограничниками 63 кг янтаря оценили в 100 тысяч долларов

19.01.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Два бесхозных мешка янтаря, которые обнаружили в лесу пограничники, эксперты оценили в 197 тысяч рублей. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.


Фото: ГПК

18 декабря в Кобринском районе пограничники ехали вдоль границы и обнаружили следы, которые шли с территории Украины вглубь Беларуси. С помощью служебной собаки они обнаружили в лесу два мешка с янтарем весом в 63 килограмма. Однако перевозчиков контрабанды задержать не удалось. Их след обрывался в одной из приграничных деревень.

«Партия была передана в таможню, а затем — на оценку. В камнях оценивался не только вес, но также размер фракции и чистота камней», — сообщил Михаил Бут-Гусаим.

Эксперты определили, что обнаруженный янтарь стоит 197 тысяч рублей, что составляет около 101,5 тысячи долларов. Как отметил Михаил Бут-Гусаим, это самое крупное задержание контрабандного солнечного камня за всю историю пинского погранотряда.

Личность контрабандистов пока не установлена, их поиски продолжаются.

 
 
Ссылка на источник 48
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Это самое крупное задержание контрабандного янтаря за всю историю погранотряда.

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