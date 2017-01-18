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Найденные пинскими пограничниками 63 кг янтаря оценили в 100 тысяч долларов
19.01.2017 15:57 — Новости Общества | Tut.by
Два бесхозных мешка янтаря, которые обнаружили в лесу пограничники, эксперты оценили в 197 тысяч рублей. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.
18 декабря в Кобринском районе пограничники ехали вдоль границы и обнаружили следы, которые шли с территории Украины вглубь Беларуси. С помощью служебной собаки они обнаружили в лесу два мешка с янтарем весом в 63 килограмма. Однако перевозчиков контрабанды задержать не удалось. Их след обрывался в одной из приграничных деревень.
«Партия была передана в таможню, а затем — на оценку. В камнях оценивался не только вес, но также размер фракции и чистота камней», — сообщил Михаил Бут-Гусаим.
Эксперты определили, что обнаруженный янтарь стоит 197 тысяч рублей, что составляет около 101,5 тысячи долларов. Как отметил Михаил Бут-Гусаим, это самое крупное задержание контрабандного солнечного камня за всю историю пинского погранотряда.
Личность контрабандистов пока не установлена, их поиски продолжаются.
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Это самое крупное задержание контрабандного янтаря за всю историю погранотряда.
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