Два бесхозных мешка янтаря, которые обнаружили в лесу пограничники, эксперты оценили в 197 тысяч рублей. Об этом сообщил TUT.BY официальный представитель Пинского погранотряда Михаил Бут-Гусаим.



Фото: ГПК

18 декабря в Кобринском районе пограничники ехали вдоль границы и обнаружили следы, которые шли с территории Украины вглубь Беларуси. С помощью служебной собаки они обнаружили в лесу два мешка с янтарем весом в 63 килограмма. Однако перевозчиков контрабанды задержать не удалось. Их след обрывался в одной из приграничных деревень.

«Партия была передана в таможню, а затем — на оценку. В камнях оценивался не только вес, но также размер фракции и чистота камней», — сообщил Михаил Бут-Гусаим.

Эксперты определили, что обнаруженный янтарь стоит 197 тысяч рублей, что составляет около 101,5 тысячи долларов. Как отметил Михаил Бут-Гусаим, это самое крупное задержание контрабандного солнечного камня за всю историю пинского погранотряда.

Личность контрабандистов пока не установлена, их поиски продолжаются.