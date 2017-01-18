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Белорус-неонацист из "Азова" устроился в Киеве на работу и обзавелся состоянием
19.01.2017 16:23 — Новости Общества | Tut.by
Белорус Сергей Коротких, бывший активист РНЕ и бывший разведчик батальона «Азов», в 2015 году устроился на работу в Киеве. Он является заведующим отделом охраны объектов стратегического назначения в полиции Украины. Также, судя по
Согласно данным электронной декларации Коротких, в 2015-м году он смог позволить себе приобрести две квартиры в Киеве площадью 74 и 69 квадратных метров, а также самолет Л-39 чешского производства.
Также по данным декларации он хранит наличными 223 тысячи долларов США, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен (около 18 200 долларов — прим. TUT.BY). Также указано, что еще 565 тысяч евро он одолжил третьему лицу. В декларации также указаны часы неизвестной марки стоимостью более 5000 долларов, а также авторучка Montegrappa за 120 тысяч гривен (4300 долларов).
Кто такой Сергей Кортких
В конце 2014 года президент Украины Петр Порошенко своим указом
В Байнете имя Сергея Коротких
Сообщалось, что наряду с Марцинкевичем еще одним подозреваемым в этом деле стал уроженец Беларуси Сергей Коротких по кличке Малюта. В ряде российских публикаций о правых радикалах он характеризуется как «бывший активист РНЕ из Белоруссии». В числе особых примет: татуировка на предплечье в виде летучей мыши — символ армейской разведки и спецназа ГРУ. С Тесаком знаком давно.
Кроме того, как
Напомним,
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Коротких приобрел две квартиры в Киеве площадью 74 и 69 квадратных метров и самолет Л-39. Кроме того, наличными он хранит 223 тысячи долларов США, 135 тысяч евро и 500 тысяч...
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