Белорус Сергей Коротких, бывший активист РНЕ и бывший разведчик батальона «Азов», в 2015 году устроился на работу в Киеве. Он является заведующим отделом охраны объектов стратегического назначения в полиции Украины. Также, судя по данным электронной декларации , он обзавелся вполне приличным состоянием — особенно с учетом официальной зарплаты менее 78 тысяч гривен (за весь 2015 год около 2800 долларов).



Сергей Коротких и Петр Порошенко. 5 декабря 2014 года. Фото: пресс-служба президента Украины

Согласно данным электронной декларации Коротких, в 2015-м году он смог позволить себе приобрести две квартиры в Киеве площадью 74 и 69 квадратных метров, а также самолет Л-39 чешского производства.

Также по данным декларации он хранит наличными 223 тысячи долларов США, 135 тысяч евро и 500 тысяч гривен (около 18 200 долларов — прим. TUT.BY). Также указано, что еще 565 тысяч евро он одолжил третьему лицу. В декларации также указаны часы неизвестной марки стоимостью более 5000 долларов, а также авторучка Montegrappa за 120 тысяч гривен (4300 долларов).

Кто такой Сергей Кортких

В конце 2014 года президент Украины Петр Порошенко своим указом дал украинское гражданство разведчику из батальона «Азов», гражданину Беларуси Сергею Коротких с позывным Боцман. Однако в Беларуси он больше известен под прозвищем Малюта.

В Байнете имя Сергея Коротких звучало и ранее , а в феврале 2013 года его опять вспомнили, когда в Минске российский националист Максим Марцинкевич, более известный под кличкой Тесак, устроил драку с фанатами минского футбольного клуба «Партизан» возле клиники «Новое зрение». В результате 30-летнему мужчине были причинены многочисленные телесные повреждения, в том числе колото-резаные раны. В отношении Тесака и двух его подельников возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК РБ (Хулиганство, совершенное с применением оружия, других предметов, используемых в качестве оружия для причинения телесных повреждений), санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы. Однако в апреле дело было прекращено из-за «отсутствия состава уголовно наказуемого деяния».

Сообщалось, что наряду с Марцинкевичем еще одним подозреваемым в этом деле стал уроженец Беларуси Сергей Коротких по кличке Малюта. В ряде российских публикаций о правых радикалах он характеризуется как «бывший активист РНЕ из Белоруссии». В числе особых примет: татуировка на предплечье в виде летучей мыши — символ армейской разведки и спецназа ГРУ. С Тесаком знаком давно.

Кроме того, как сообщалось в российских СМИ , Сергея Коротких подозревали в причастности к взрыву в декабре 2007 года в Москве на Манежной площади. Однако задержать и допросить его тогда не смогли .

Напомним, МВД и КГБ Беларуси неоднократно предупреждали белорусских граждан, которые принимают участие в военных действиях в Украине, об уголовной ответственности.