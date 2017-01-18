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С белоруса, задержанного в США, сняли подозрения в торговле оружием и выпустили на свободу
19.01.2017 16:30 — Новости Общества | Tut.by
С барановичского бизнесмена Вениамина Голынкина, которого задержали в США сотрудники ФБР, сняли подозрения в попытке сбыть в Ирак и Судан боеприпасы для противовоздушных орудий. Об этом сообщили TUT.BY близкие белоруса.
18 января мужчина вышел на свободу после почти двухмесячного пребывания под стражей. Сейчас мужчина находится в Майами. Ожидается, что в скором времени он вернется в Беларусь.
По словам близких, он больше не является подозреваемым по делу о торговле оружием. Официального подтверждения пока нет. Однако на сайте
Напомним, как
После ареста Голынкин рассказал агентам, что в Беларуси к нему подошел давний знакомый из Сирии. Он предложил 2,5 тысячи долларов для того, чтобы поехать в США и проверить охотничьи винтовки. Голынкин также пояснил, что знал о том, что речь идет о сделке суммой около 1 миллиона долларов, но понятия не имел о том, что речь шла о 23-мм снарядах.
Разрабатывали подозреваемых агенты под прикрытием. В октябре Шушан сообщил информатору, что его клиент из Ирака перевел на его счет 800 тысяч долларов, но банк их не принял. В ноябре он же сообщил, что план изменился и Голынкин приедет из Беларуси в Южную Флориду, чтобы проверить товар и помочь с переводом денег. При этом Голынкина он называл «доверенным партнером» клиента.
По данным американского издания, Голынкин прилетел в Нью-Йорк рейсом из Москвы 13 ноября. По его словам, целью визита было посещение родственников в Нью-Йорке и переговоры с другом по поводу открытия автобизнеса. Агенты позже установили, что у него был номер Шушана и бумаги, связанные с попыткой перевода 800 тысяч долларов, а также записка на иностранном языке о том, что «деньги получены».
В Барановичах Вениамин Голынкин владеет собственным бизнесом. Как
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В скором времени он вернется в Барановичи.
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