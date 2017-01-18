С барановичского бизнесмена Вениамина Голынкина, которого задержали в США сотрудники ФБР, сняли подозрения в попытке сбыть в Ирак и Судан боеприпасы для противовоздушных орудий. Об этом сообщили TUT.BY близкие белоруса.



Фото при задержании. Слева — Шушан, справа — Голынкин. Фото: Sun Sentinel / Broward Sheriff’s Office Handout

18 января мужчина вышел на свободу после почти двухмесячного пребывания под стражей. Сейчас мужчина находится в Майами. Ожидается, что в скором времени он вернется в Беларусь.

По словам близких, он больше не является подозреваемым по делу о торговле оружием. Официального подтверждения пока нет. Однако на сайте офиса шерифа Бровард Каунти ранее размещенная информация о содержании Вениамина Голынкина в заключении была удалена. Как и информация об Анри Шушане, который, по версии следствия, был его сообщником.

Напомним, как сообщало американское издание Sun Sentinel , Голынкина вместе с гражданином Израиля Анри Шушаном задержали 15 ноября сотрудники ФБР. По версии следствия, они были замешаны в попытке нелегального экспорта 500 тысяч единиц боеприпасов для 23-миллиметровых зенитных орудий. Из них 350 тысяч предназначались Ираку и 150 тысяч — Судану.

После ареста Голынкин рассказал агентам, что в Беларуси к нему подошел давний знакомый из Сирии. Он предложил 2,5 тысячи долларов для того, чтобы поехать в США и проверить охотничьи винтовки. Голынкин также пояснил, что знал о том, что речь идет о сделке суммой около 1 миллиона долларов, но понятия не имел о том, что речь шла о 23-мм снарядах.

Разрабатывали подозреваемых агенты под прикрытием. В октябре Шушан сообщил информатору, что его клиент из Ирака перевел на его счет 800 тысяч долларов, но банк их не принял. В ноябре он же сообщил, что план изменился и Голынкин приедет из Беларуси в Южную Флориду, чтобы проверить товар и помочь с переводом денег. При этом Голынкина он называл «доверенным партнером» клиента.

По данным американского издания, Голынкин прилетел в Нью-Йорк рейсом из Москвы 13 ноября. По его словам, целью визита было посещение родственников в Нью-Йорке и переговоры с другом по поводу открытия автобизнеса. Агенты позже установили, что у него был номер Шушана и бумаги, связанные с попыткой перевода 800 тысяч долларов, а также записка на иностранном языке о том, что «деньги получены».

В Барановичах Вениамин Голынкин владеет собственным бизнесом. Как сообщает intex-press, свой бизнес он начинал с продажи сахарной ваты накануне распада СССР. К середине 90-х у Вениамина Голынкина уже были швейное производство, несколько магазинов и автозаправок, издательский бизнес (он являлся учредителем газеты «Шаг»). Сегодня бизнес Голынкина сузился до небольшой гостиницы, строящейся агроусадьбы и нескольких объектов недвижимости, которые он сдает в аренду.