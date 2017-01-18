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В Гродно устанавливаются очевидцы нанесения тяжелой травмы местному жителю

19.01.2017 16:38 — Новости Общества | БелаПАН  
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Минск, 19 января. В Гродно устанавливаются очевидцев тяжкого преступления.

Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич, преступление было совершено 4 января около 00.40 на улице Лиможа в Гродно. У входа в магазин "Алми" находившийся в состоянии алкогольного опьянения 25-летний житель областного центра в ходе конфликта ударил локтем в голову 33-летнего гродненца. После падения на тротуарную плитку мужчина получил тяжкие телесные повреждения. Его госпитализировали. Сейчас мужчина находится в реанимации, врачи принимают меры для спасения его жизни.

По факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 147 УК).

Подозреваемый установлен и задержан сотрудниками органов внутренних дел. При освидетельствовании содержание алкоголя в его крови превысило 1,7 промилле.

Для выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеозапись камеры наружного видеонаблюдения магазина, допросили ряд свидетелей, провели иные процессуальные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении пострадавшего.

Вместе с тем до настоящего времени не удалось установить личности трех молодых парней и двух девушек, которые явились очевидцами преступления, о чем свидетельствует приобщенная к уголовному делу в качестве вещественного доказательства видеозапись. Следствие ожидает, что они обратятся в следственные органы.

Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Минск, 19 января. В Гродно устанавливаются очевидцев тяжкого преступления. Как сообщил БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по...

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