19 января на озере Юбилейном всегда шумно и многолюдно. По традиции сюда съезжаются верующие не только из города, но и района, чтобы окунуться в иордань, которую каждый год здесь организовывают спасатели ОСВОД и МЧС.





Не каждый год погода в этот день бывает по-настоящему крещенской, но нынче вода замерзла. Перед обрядом в водоеме пробивали полынью.

Традиционно воду в купели освящают православный и католический священники. А уже потом верующие окунаются в иордань.













































































В этом году крещенский обряд начался примерно в полдень. На берегу озера собралось несколько сотен человек. Первые смельчаки бесстрашно заходили в ледяную воду. По возвращении их ждал горячий чай и подогретая еда.

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На берегу люди делились своими впечатлениями, фотографировались на фоне иордани и спешили переодеться в сухую и теплую одежду.

По традиции на озеро Юбилейное приезжают семьями: окунаются и взрослые, и дети.