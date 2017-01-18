﻿ Гродненцы отпраздновали Крещение на Юбилейном озере и традиционно окунулись в иордань. 21.by
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Гродненцы отпраздновали Крещение на Юбилейном озере и традиционно окунулись в иордань

19.01.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by  
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19 января на озере Юбилейном всегда шумно и многолюдно. По традиции сюда съезжаются верующие не только из города, но и района, чтобы окунуться в иордань, которую каждый год здесь организовывают спасатели ОСВОД и МЧС.


Не каждый год погода в этот день бывает по-настоящему крещенской, но нынче вода замерзла. Перед обрядом в водоеме пробивали полынью.

Традиционно воду в купели освящают православный и католический священники. А уже потом верующие окунаются в иордань.






































В этом году крещенский обряд начался примерно в полдень. На берегу озера собралось несколько сотен человек. Первые смельчаки бесстрашно заходили в ледяную воду. По возвращении их ждал горячий чай и подогретая еда.

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На берегу люди делились своими впечатлениями, фотографировались на фоне иордани и спешили переодеться в сухую и теплую одежду.

По традиции на озеро Юбилейное приезжают семьями: окунаются и взрослые, и дети.

 
 
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На берегу озера собралось несколько сотен человек. Первые смельчаки бесстрашно заходили в ледяную воду. По возвращении их ждал горячий чай и подогретая еда.

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