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Гродненцы отпраздновали Крещение на Юбилейном озере и традиционно окунулись в иордань
19.01.2017 17:09 — Новости Общества | Tut.by
19 января на озере Юбилейном всегда шумно и многолюдно. По традиции сюда съезжаются верующие не только из города, но и района, чтобы окунуться в иордань, которую каждый год здесь организовывают спасатели ОСВОД и МЧС.
Не каждый год погода в этот день бывает по-настоящему крещенской, но нынче вода замерзла. Перед обрядом в водоеме пробивали полынью.
Традиционно воду в купели освящают православный и католический священники. А уже потом верующие окунаются в иордань.
В этом году крещенский обряд начался примерно в полдень. На берегу озера собралось несколько сотен человек. Первые смельчаки бесстрашно заходили в ледяную воду. По возвращении их ждал горячий чай и подогретая еда.
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На берегу люди делились своими впечатлениями, фотографировались на фоне иордани и спешили переодеться в сухую и теплую одежду.
По традиции на озеро Юбилейное приезжают семьями: окунаются и взрослые, и дети.
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На берегу озера собралось несколько сотен человек. Первые смельчаки бесстрашно заходили в ледяную воду. По возвращении их ждал горячий чай и подогретая еда.
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