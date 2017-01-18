На территории Белорусской государственной сельскохозяйственной академии в Горках начала работу экологическая тропа «Красота Горецкого края», сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе Красного Креста.

Новый объект туристической инфраструктуры создали волонтеры БОКК — участники местной инициативной группы «Новошаг» проекта «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни». Экотропа включает 6 тематических остановок, а ее протяженность — 4 км. Ориентироваться на маршруте помогают указатели и информационные щиты. Благодаря появлению экотропы у горожан и всех желающих появились условия для занятий скандинавской ходьбой, пеших и велосипедных прогулок, а также изучения природы и истории своего края.

Первая остановка на экотропе «Пункт здорового образа жизни» и по совместительству место сбора групп по скандинавской ходьбе — амфитеатр. Здесь под руководством опытных инструкторов-волонтеров проходит разминка, а для новичков — мастер-класс по нордической ходьбе. В пункте здорового образа жизни (ЗОЖ) люди, у которых нет специальных палок для занятий, получают их бесплатно. Следующая остановка — ботанический сад БГСХА, который поражает посетителей не только оригинальным ландшафтом, но и огромным разнообразием растений. После этого приверженцы здорового образа жизни направляются на набережную Нижнего озера. Здесь они делают дыхательную гимнастику по методике Стрельниковой. В местной конноспортивной школе всем желающим предоставляется возможность покататься на лошадях, сфотографироваться и пообщаться с этими умными и красивыми животными. Затем посещение спортплощадки и в финале — частного музея «Родовое гнездо».

«Еще до своего официального открытия эта экотропа стала популярной среди любителей активного и здорового образа жизни. Мы надеемся, что теперь число приверженцев ЗОЖ в Горках будет постоянно расти, а также этот объект будет развиваться и привлекать в город туристов», — отметили в БОКК.

Проект «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» БОКК реализует с 2014 года при финансовой поддержке Швейцарского Красного Креста и в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. Главная цель проекта — укрепление здоровья населения и изменение поведения людей в сторону здорового. На сегодня созданы и успешно работают 14 инициативных групп в малых городах и деревнях Витебской, Гродненской областей, а также в Горках Могилевской области. Участники групп — активные люди, увлеченные ЗОЖ и готовые помочь другим изменить свое отношение к здоровью.