Двое жителей Могилева, парень и девушка, задержаны по подозрению в ограблении торгового центра «Армада».

Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, кража произошла в ночь на 17 января. Из торгового центра похищено порядка 11,5 тысячи рублей. Точная сумма в настоящее время устанавливается следователями.

18 января подозреваемые — 22-летний парень и его 21-летняя подруга — были задержаны оперативниками. Парень оказался продавцом в одном из павильонов этого же торгового центра, девушка нигде не работает.

Молодые люди помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.