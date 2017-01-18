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В Могилеве парня и девушку подозревают в краже 11,5 тысячи рублей из торгового центра
19.01.2017 18:18 — Новости Общества | Tut.by
Двое жителей Могилева, парень и девушка, задержаны по подозрению в ограблении торгового центра «Армада».
Как сообщила БелаПАН официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк, кража произошла в ночь на 17 января. Из торгового центра похищено порядка 11,5 тысячи рублей. Точная сумма в настоящее время устанавливается следователями.
18 января подозреваемые — 22-летний парень и его 21-летняя подруга — были задержаны оперативниками. Парень оказался продавцом в одном из павильонов этого же торгового центра, девушка нигде не работает.
Молодые люди помещены в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.
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22-летний парень и его 21-летняя подруга задержаны оперативниками. Парень оказался продавцом в одном из павильонов этого же торгового центра, девушка нигде не...
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