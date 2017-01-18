День спасателя – день мужественных, сильных и отважных людей, которые, порой рискуя собственной жизнью, спасают других.

Чрезвычайные ситуации случаются ежедневно, и предвидеть их бывает очень сложно. Но спасатели – именно те люди, которые всегда готовы придти на помощь и всегда в боевой готовности.

Наш разговор с начальником горотдела по чрезвычайным ситуациям Василием Кравцом о том, как минувший год характеризуют спасатели.



Накануне профессионального праздника отличившихся в этом году работников ГОЧС поздравил глава города Юрий Шарый.

– В масштабах города 2016-й оказался менее проблематичным, чем предыдущие. И это напрямую связываем с тем, что сегодня большое внимание уделяется профилактической работе. Мы частые гости в трудовых коллективах, на родительских собраниях и уроках в школах, в детских садах. С памятками и листовками наши пропагандисты выходят на улицы города. Несомненно, эта деятельность дает положительный эффект, – подчеркнул в начале разговора Василий Васильевич.

Подводя итоги года, спасатели констатируют снижение количества пожаров в городе. Если в 2015 году их было 18, то в прошедшем уже 14. Спасен один человек, эвакуировано восемь. От пожара уберегли два здания и два сооружения. В огне погибло два человека. При ликвидации последствий ДТП спасено четыре человека, один погибший деблокирован.

Всего же спасателями было совершено 1 389 выездов за год, а это три-четыре выезда в сутки.



Сергея Короленка награждает начальник Минского областного управления МЧС Максим Шишканов.

Выезжая на очередной вызов, наши работники заранее не могут смоделировать ситуацию при стихийных бедствиях, пожарах, авариях. Каждый раз все по-новому, однотипных случаев не бывает. И чтобы не терять драгоценного времени на принятие решения, офицерский состав и бойцы постоянно проходят обучение в учебных центрах, в республиканских институтах, на местах. Ведь для оказания помощи пострадавшим в первую очередь необходимы теоретические и практические профессиональные знания, а еще касающиеся медицины, психологии.

К сожалению, бывает, что и мы не в силах спасти жизнь. Серьезным испытанием даже для опытных бойцов стало ДТП, которое произошло в июле этого года на ул. Брестской. В страшной аварии погиб человек. Спасатели задействовали все свои навыки, чтобы достать из «металлического капкана» пострадавших.



Жодинские спасатели.

И все же это благодарная профессия. Сколько жизней они спасают, сколько помогают в трудных ситуациях, когда собственными силами рядовые жители справиться не в состоянии!



За спасение жизни на пожаре два работника городского отдела по ЧС – капитан внутренней службы Сергей Короленок и прапорщик Денис Виноградов – отмечены ежегодной денежной премией, которую учреждает министр МЧС Республики Беларусь Владимир Ващенко. Также по итогам года три работника ГОЧС были отмечены начальником Минского областного управления МЧС – прапорщик Евгений Алексиевич, сержант Алексей Маскалевич и старший лейтенант Надежда Зельская.

Cпасателям в помощь

Горисплком оказывает существенную поддержку городскому отделу по чрезвычайным ситуациям. Например, в этом году приобретена система для спасения людей с высоты «Каскад-5» (или «Куб жизни»), из новинок оборудования и квадрокоптер «Фантом-4», предназначенный для оценки обстановки в чрезвычайной ситуации. Особенно он будет полезен в весенний период, когда интенсивно начнут гореть трава, кустарники. Также в ближайшее время на вооружении наших спасателей появится новый компрессор. Он необходим для заправки сжатым воздухом аппаратов, которые используются для дыхания.

– С горисполкомом у нас тесный контакт. Выделяются средства на социальную рекламу: приобретение листовок, установку билбордов.



Из местного бюджета финансируются ремонт электропроводки, установка и приобретение автономных пожарных извещателей, элементов питания для многодетных семей, для малообеспеченной категории граждан, одиноких и одиноко проживающих граждан. Все эти группы находятся под нашим пристальным вниманием, и три-четыре раза в год их посещают работники ГОЧС. Что в свою очередь приносит пользу, – говорит Василий Кравец.

Михаил АКУЛИЧ