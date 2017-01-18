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Спасатели всегда в боевой готовности

19.01.2017 — Новости Общества | Жодзінскія навіны  
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День спасателя – день мужественных, сильных и отважных людей, которые, порой рискуя собственной жизнью, спасают других.

Чрезвычайные ситуации случаются ежедневно, и предвидеть их бывает очень сложно. Но спасатели – именно те люди, которые всегда готовы придти на помощь и всегда в боевой готовности.

Наш разговор с начальником  горотдела по чрезвычайным ситуациям Василием Кравцом о том, как минувший год характеризуют спасатели.

Спасатели всегда в боевой готовности

Накануне профессионального праздника отличившихся в этом году работников ГОЧС поздравил глава города Юрий Шарый.

– В масштабах города 2016-й оказался менее проблематичным, чем предыдущие. И это напрямую связываем с тем, что сегодня большое внимание уделяется профилактической работе. Мы частые гости в трудовых коллективах, на родительских собраниях и уроках в школах, в детских садах. С памятками и листовками наши пропагандисты выходят на улицы города. Несомненно, эта деятельность дает положительный эффект, – подчеркнул в начале разговора Василий Васильевич.

Подводя итоги года, спасатели констатируют снижение количества пожаров в городе. Если в 2015 году их было 18, то в прошедшем уже 14. Спасен один человек, эвакуировано восемь. От пожара уберегли два здания и два сооружения. В огне погибло  два человека. При ликвидации последствий ДТП спасено четыре человека, один погибший деблокирован.

Всего же  спасателями было совершено 1 389 выездов за год, а это три-четыре выезда в сутки.

Спасатели всегда в боевой готовности

Сергея Короленка награждает начальник Минского областного управления МЧС Максим Шишканов.

Выезжая на очередной вызов, наши работники заранее не могут смоделировать ситуацию при стихийных бедствиях, пожарах, авариях. Каждый раз все по-новому, однотипных случаев не бывает. И чтобы не терять драгоценного времени на принятие решения, офицерский состав и бойцы постоянно проходят обучение в учебных центрах, в республиканских  институтах, на местах. Ведь для оказания помощи пострадавшим в первую очередь необходимы теоретические и практические профессиональные знания, а еще касающиеся медицины, психологии.

К сожалению, бывает, что и мы не в силах спасти жизнь. Серьезным испытанием даже для опытных бойцов стало ДТП, которое произошло в июле этого года на ул. Брестской. В страшной аварии погиб человек. Спасатели задействовали все свои навыки, чтобы достать из «металлического капкана» пострадавших.

Спасатели всегда в боевой готовности

Жодинские спасатели.

И все же это благодарная профессия. Сколько жизней они спасают, сколько помогают в трудных ситуациях, когда собственными силами рядовые жители справиться не в состоянии!Спасатели всегда в боевой готовности

За спасение жизни на пожаре два работника городского отдела по ЧС – капитан внутренней службы Сергей Короленок и прапорщик Денис Виноградов – отмечены ежегодной денежной премией, которую учреждает министр МЧС Республики Беларусь Владимир Ващенко. Также по итогам года три работника ГОЧС были отмечены начальником Минского областного управления МЧС – прапорщик Евгений Алексиевич, сержант Алексей Маскалевич и старший лейтенант Надежда Зельская.

Cпасателям  в помощь

Горисплком оказывает существенную поддержку городскому отделу по чрезвычайным ситуациям. Например, в этом году приобретена система для спасения людей с высоты «Каскад-5» (или «Куб жизни»), из новинок оборудования и квадрокоптер «Фантом-4», предназначенный для оценки обстановки в чрезвычайной ситуации. Особенно он будет полезен в весенний период, когда интенсивно начнут гореть трава, кустарники. Также в ближайшее время на вооружении наших спасателей появится новый компрессор. Он необходим для заправки сжатым воздухом аппаратов, которые используются для дыхания.Спасатели всегда в боевой готовности

– С горисполкомом у нас тесный контакт. Выделяются средства на социальную рекламу: приобретение листовок, установку билбордов.Спасатели всегда в боевой готовности

Из местного бюджета финансируются ремонт  электропроводки, установка и приобретение автономных пожарных извещателей, элементов питания для многодетных семей, для малообеспеченной категории граждан, одиноких и одиноко проживающих граждан. Все эти группы находятся под нашим пристальным вниманием, и три-четыре раза в год их посещают работники ГОЧС. Что в свою очередь приносит пользу, – говорит Василий Кравец.

Михаил АКУЛИЧ

 
 
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День спасателя – день мужественных, сильных и отважных людей, которые, порой рискуя собственной жизнью, спасают других. Чрезвычайные ситуации случаются ежедневно,...

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